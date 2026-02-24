Veinte denuncias en el Osasuna - Real Madrid, con deseos de muerte a Vinicius y Asencio y cánticos de ETA

Miguel Casado 24 FEB 2026 - 18:51h.

El Osasuna - Real Madrid fue un partido tenso que se saldó con triunfo local

El grave error de Quintero González que no se vio en el segundo gol del Osasuna

Los Osasuna - Real Madrid nunca son partidos tranquilos. La tensión propia de un encuentro de fútbol se eleva en este enfrentamiento, pero eso no da lugar a cánticos como los que se vivieron el pasado sábado en El Sadar.

Y es que tal y como ha recogido LALIGA en una nota informativa publicada este martes, se han denunciado hasta veinte incidencias en el estadio de Pamplona.

Entre ellas, los cánticos "Vinicius, muérete" y "Asencio, muérete" de aficionados rojillos en tres minutos distintos del choque, así como insultos hacia el club blanco y sus seguidores, junto al lanzamiento de botellas de agua y balones de playa al campo.

También el entonado en el minuto 46 desde la misma zona del campo por espectadores locales "(..) Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar del gatillo, ¡ETA, ETA, ETA!".

Otras incidencias de la jornada 25 de LALIGA

La denuncia de LaLiga reseña igualmente que seguidores del Villarreal insultaron al árbitro del partido contra el Valencia, Jesús Gil Manzano, que aficionados del Celta cantaron "Policía, asesina" en una ocasión en el partido frente al Mallorca y que espectadores locales del Getafe - Sevilla entonaron cánticos ofensivos hacia el equipo andaluz y su afición: “Llega la peste, llega el sevillista, con esos cuernos que saltan a la vista, el sevillista, hijo de puta, su puta madre por el culo lo disfruta”.

En el Real Betis - Rayo Vallecano: En el minuto 66 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en los sectores centrales de la grada Gol Sur Tribuna Baja, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 30 segundos el cántico “Al fin van a decir la verdad de esos putos bastardos, que la hinchada más triste de todas es la del Sánchez Pizjuán”.