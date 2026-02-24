Miguel Casado 24 FEB 2026 - 18:08h.

El futbolista del Barça podría estar de nuevo enamorado

Anna Gurguí se ha pasado por ‘En todas las salsas’, el programa de Mediaset Infinity, para destapar la posible nueva ilusión amorosa de Lamine Yamal. El '10' del FC Barcelona puso fin a su relación con Nicki Nicole hace unos meses y ahora podría haberse reencontrado con el amor con una influencer londinense.

La mismísima Lily Rowland, modelo y creadora de contenido británica, sería, según la periodista, quien ocupa el corazón del delantero del Barça.

Y es que tal y como ha contado Gurguí, en las últimas semanas han dejado pistas en redes sociales que les vincularían.

"Lamine Yamal, como todos los futbolistas, no sigue a las chicas que le gustan. Pero he visto unos likes y unos 'me gusta' de Lamine Yamal a Lily Rowland que he dicho: 'Uy, que raro'. Pero me he fijado que también Lily le da likes a Lamine Yamal", arrancaba explicando la colaboradora.

Ninguno de los dos se siguen, como manda el procedimiento habitual de los profesionales del fútbol que explicaba Anna, pero su rastro digital hablaría por sí solo.

Pero la cosa no queda ahí. Y es que "Lily Rowland es conocida de Nicki Nicole" y hace no mucho tiempo, habría dejado de dar al corazón rojo en las publicaciones de la cantante argentina. "En los comentarios, ya se está especulando que Lily pueda tener una ilusión con Lamine", añadía.

¿Quién es Lily Rowland?

Lily Rowland es, además de modelo e influencer, una gran aficionada del FC Barcelona y de la Ciudad Condal, tal y como deja ver en su Instagram.

Nacida en Londres y con más de 4 millones de seguidores entre Instagram y Tik Tok, su popularidad creció gracias a contenido vertical como tutoriales de maquillaje, rutinas de belleza o contenido lifestyle.

La maniquí mantiene una gran relación con gente 'cercana' a Lamine Yamal. Y es que los hermanos Buyer, Javi Ruiz y Eric Ruiz, son amigos de ambas partes.

Lily participó en el último verano en el tour por España que llevaron a cabo los youtubers junto a sus amigos, en el que iban viajando en caravana por toda la Península para disfrutar de la fiesta de nuestro país y crear contenido para su canal de YouTube.

No es la única vez que Rowland ha 'colaborado' con los hermanos de Gavá, ya que mantiene un fuerte vínculo con ellos y su grupo de colegas.

Además, Javi y Eric han grabado algunos vídeos con Lamine Yamal -entre otros futbolistas culés-, y se siguen en redes sociales, por lo que ese podría haber sido uno de los puntos en común entre el internacional con la Selección Española y Lily.