Los 6 combates de Supernova Genesis, la Velada de Juan Guarnizo que repite con Alana y Ari Geli

La Velada del año 6 desvela secretos a cuentagotas de cara a su presentación de próximo 9 de marzo, una cuenta atrás hasta conocer a los protagonistas que ahora sólo significan banderas y géneros. Por primera vez Ibai Llanos habla de las nacionalidades ligadas a cada uno de los boxeadores así como adelanta un papel protagonista de las mujeres con hasta 10 representantes para la cita de este verano.

Por primera vez en la historia el rol femenino en La Velada del año 6 va a ser muy parecido al de los hombres, porque entre los 22 elegidos para el evento de 2026 hay 12 chicos y 10 chicas. El único interrogante es saber si el único dos contra dos del espectáculo será femenino como así apunta históricamente el evento, pero el resto de las secuelas deja sorpresas como invitados de Puerto RIco, Honduras y Venezuela.

España, México, Argentina y Colombia son los países referentes para La Velada del año 6, esas cuatro nacionalidades sumadas a las tres anteriores completan el plantel de creadores de contenido. Streamers, tiktokers, youtubers y quizás alguna personalidad salida del mundo del espectáculo, esos son los elegidos por Ibai Llanos y su equipo para prestar un universo de entrenos durante meses hasta el combate en el ring. Así pues, este es el orden que ha dado Ibai, quizás una pista de que hay sólo un representante de los últimos países, y quizás dos o más de México y Argentina.

En esos últimos tres países hay posibilidades de todo tipo, como imaginar a FeirlyGab (Venezuela), Komanche (El Salvador) o incluso algo mucho más bestia como tener a Young Miko (Puerto Rico) sobre el ring. Las opciones son muy variadas, pero lo que está claro es que Ibai Llanos ha plantado una semilla para que la comunidad profundice en las elucubraciones durante las dos próximas semanas. Además ha dejado claro que el país elegido es el de origen de los participantes, lo que deja muchos nombres en el aire como el de Abby, que es Española pero tiene ascendencia venezolana por la madre.

Las chicas, más importantes que nunca

En cuanto al rol de las chicas es La Velada del año 6 más relevante porque hasta ahora el máximo de chicas presentes era de 4, tanto en la cuarta como en la quinta edición. Hace dos años fue por el dos contra dos entre Alana y Amablitz contra Nissaxter y Zeling, pero ya el año pasado el salto pasó a dos combates diferenciados con el Abby vs RoRo y el Alana vs Ari Geli.

El impacto de los combates femeninos, el beef entre las creadoras de contenido y el espectáculo final en la mayoría de los casos ha empujado a la organización a dar un paso en esa dirección. Como mínimo hay tres combates individuales sólo de chicas y uno doble con el 2c2, lo que deja un escenario totalmente diferente a lo vivido desde la creación de La Velada del año en 2020.