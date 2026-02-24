Fran Duarte 24 FEB 2026 - 10:46h.

Quintero González reanudó el juego antes de que el VAR anulase el fuera de juego de Raúl García

Desvelada la charla de Quintero González con Carvajal y Courtois tras pedir explicaciones por el penalti de Osasuna

Han pasado ya dos días desde la derrota del Real Madrid en El Sadar y Quintero González sigue siendo el principal protagonista del encuentro. Primero fue corregido por el VAR con el polémico penalti sobre Budimir por un pisotón de Thibaut Courtois que no apreció en directo y ahora ha vuelto a trascender un grave error que no se apreció en directo y que ya ha protestado gran parte de la afición madridista.

La protesta del Madrid en el segundo gol del Osasuna

Gracias a las imágenes mostradas en el programa Super 8 de DAZN, se ha hecho viral el segundo gol del Osasuna que certificaba la victoria rojilla sobre los de Arbeloa. El motivo es que Quintero González permitió que Courtois jugase el balón cuando todavía se estaba revisando el fuera de juego antes de que el VAR confirmase que era posición legal de Raúl García.

Un error garrafal del que se percataron los jugadores del Real Madrid en ese mismo instante. Vinicius, Mbappé, Brahim o Carreras no tardaron en asediar al árbitro para pedirle explicaciones. “Tú no puedes pitar una ahí y volver atrás, son las reglas”, fue lo que le dijeron los jugadores del conjunto blanco nada más conceder el gol. Pero lejos de admitir el error, Quintero González se justificó diciendo que hubo un error de comunicación y que él no había autorizado el saque al portero merengue. Lo cierto es que, según se puede ver en las imágenes, el propio árbitro le hizo un gesto con la mano a Courtois para que sacase y después para el juego de nuevo cuando el balón ya está en juego.

¿Qué dice la norma?

Según el protocolo del VAR de la IFAB, “si el juego se reanudara después de ser detenido, el árbitro no podrá llevar a cabo una revisión salvo en casos de confusión de identidad o ante una posible infracción sancionable con expulsión por conducta violenta, escupir, morder o actuar de forma extremadamente ofensiva, insultante, o humillante”. Por lo que, por regla general, una vez que el balón vuelve a estar en juego (un saque de banda, saque de centro, etc), el VAR ya no puede intervenir para modificar una decisión anterior, aunque esta haya sido errónea. Los únicos casos en los que se permite parar el partido después de la reanudación son cuando hay una confusión de identidad al amonestar o expulsar al jugador equivocado o por una conducta violenta que no ha sido vista inicialmente por el árbitro. En resumen, si el juego ya se ha reanudado, la decisión original se considera definitiva.

Tal y como ha podido saber ElDesmarque, expertos arbitrales e incluso el CTA respaldan al colegiado argumentando un fallo de comunicación con Figueroa Vázquez desde la sala VAR.