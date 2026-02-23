Rubén Uría y el 'sistema clientelar' de los árbitros con el Real Madrid

Pablo Sánchez 23 FEB 2026 - 14:02h.

El penalti sobre Budimir, a debate

El duelo entre el Real Madrid y el Osasuna del pasado sábado también dio mucho que hablar en ElDesmarket. Concretamente, el penalti que señalaron sobre Budimir a instancias del VAR después de que el colegiado, en un primer momento, no pitara nada y le enseñara cartulina amarilla al delantero rojillo.

Durante la tertulia, Rubén Uría dio su opinión sobre la manera de actuar del colegiado en esa acción en particular. Para él, la decisión del árbitro fue correcta y la del VAR también a la hora de indicar que Raúl no se encontraba en fuera de juego en el segundo gol. Más allá de lo sucedido, criticó la forma de pitar de los árbitros contra ciertos equipos como el Madrid.

La opinión de Rubén Uría

"Yo creo que no es penalti. Es verdad que hay un pisotón pero para mí no es penalti. El árbitro toma una buena decisión y en este caso el fútbol de VAR muchas veces se lo carga. Yo no creo que nadie tenga la intención de derribar a Budimir. El toque es leve, yo hubiera mantenido la decisión, aunque no le hubiera sacado amarilla. Si hay contacto no le puedo sacar amarilla aunque tuviera ganas de tirarse. Sí me parece un acierto que el VAR llame al árbitro para decirle que no hay fuera de juego de Raúl", prosiguió.

"Los árbitros no son ni buenos ni malos, se equivocan porque son personas, pero tienen miedo de equivocarse contra algunos equipos. Solo voy a recordar una cosa. El otro día en Pamplona qué pita el árbitro, que se tira el futbolista y en el otro fuera de juego. En las dos le tienen que llamar. Si no hubiera habido VAR el resultado hubiera sido 0-1 para el Madrid. Lo que tengo claro es que los árbitros son un sistema clientelar y saben perfectamente contra quién no se tienen que equivocar. Peguntar a Estrada Fernández, que se tiró dos años sin pitar al Madrid por expulsar justamente a Cristiano Ronaldo".