Álvaro Borrego 24 FEB 2026 - 10:54h.

"Un francés que acababa de llegar no entendía que a las nueve y media le pusieran 45 minutos de charla"

Iago Aspas pasó con más sombras que luces por el Sevilla FC. Su experiencia en Nervión no será especialmente recordada, sobre todo por la feroz competencia que le privó de tener regularidad, pero aún así se marchó de Nervión con un bagaje de diez goles y tres asistencias en tan solo 25 partidos. Al delantero le tocó convivir con una de las mejores delanteras de la historia del club y a pesar de no tener el rol deseado, siempre recuerda con cariño aquel año a las órdenes de Unai Emery, con quien levantó la Europa League de 2015.

Aquella temporada le tocó vivir a la sombra de los Bacca, Gameiro, Vitolo, Reyes y compañía. En un Sevilla que acostumbraba a jugar con un único punta el de Moaña apenas tuvo continuidad. Únicamente tuvo cuatro titularidades en LALIGA y no disputó ninguna de las rondas eliminatorias de la Europa League, reduciéndose su protagonismo a las citas coperas, competición en la que terminó cayendo en cuartos de final.

A Iago Aspas, que llegó procedente del Liverpool, le tocó convivir con una de las delanteras más efectivas de la historia del Sevilla, pues entre Gameiro y Bacca firmaron más de 40 goles ese curso. Aun así el gallego siempre recuerda con cariño su etapa en Nervión bajo las órdenes de Unai Emery, todo un estudioso del fútbol.

En su entrevista para El Larguero el propio Iago Aspas recordaba con particularidad las charlas tácticas de Unai Emery, algo tan de moda en el fútbol moderno y que no a todos los futbolistas termina de convencer. De hecho el delantero recordaba que había quien se quedaba incluso dormido, sobre todo por la incompatibilidad del idioma... Una anécdota cuando menos curiosa.

"Cuando estuve en el Sevilla en 2014 (Emery) nos daba 45 minutos de vídeos y alguno se dormía. Había gente que no entendía. No entiende a las 9 y media de la mañana un francés que acaba de llegar y le ponen 45 minutos de vídeo estudiando al rival. A Emery tampoco le fue muy mal la carrera, le fue excelente. A veces no todo sirve. Algún extranjero se dormía", comentaba Iago Aspas.