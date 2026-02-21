Joaquín Anduro 21 FEB 2026 - 21:15h.

Arbeloa no cree que la derrota vaya afectar para la Champions

El plan de Arbeloa con Fede Valverde y Mbappé para evitar lesiones: "Ha notado lo que lleva sintiendo varias semanas"

Compartir







El Real Madrid cayó derrotado en su visita a Osasuna por 2-1 y ve cómo puede caerse del liderato después de una mala actuación que reconoció Álvaro Arbeloa en sala de prensa. El técnico salmantino negó que su equipo haya estado falto de intensidad y que no sepa jugar rápido y valoró el penalti de Courtois sobre Budimir que significó el 1-0 destacando que incluso pudo haber falta del croata sobre Raúl Asencio.

Álvaro Arbeloa, sobre el Osasuna-Real Madrid

Penalti sobre Budimir en el 1-0: "Por lo poco que he visto creo que incluso podría haber habido falta antes en esa acción. La verdad es que ha habido dos fueras de juego muy justos y hemos tenido la mala suerte de que los dos han caído en nuestra contra".

PUEDE INTERESARTE El fichaje por el que el Barça deja solo al Real Madrid en la carrera por Schlotterbeck

Justicia de la derrota: "Creo que no ha sido un buen partido por nuestra parte. Es verdad que Osasuna ha hecho su partido y las dos veces que ha tirado a puerta ha marcado dos goles pero creo que nosotros podemos dar muchísimos más. Tenemos muchísimo más nivel .Hay que jugar mucho mejor, con más intensidad. Sabemos que no es fácil hacerlo miércoles-domingo pero es lo que se nos exige y esto es el Real Madrid. Sabemos que todas las salidas van a ser muy complicadas. Lo decía ayer; por lo menos yo era muy consciente de la dificultad de venir a este campo y no estaba equivocado".

Falta de intensidad en la primera parte y situación en la que queda Arbeloa: "Tocado no. Evidentemente a nadie le gusta perder y menos a nosotros pero ni mucho menos tocado. Lo dije ayer, que esto iba a ser muy largo, dije que prácticamente no había empezado la temporada y, aunque sea una exageración, sigo pensando lo mismo. Queda muchísimo. Ha sido una primera parte donde hemos tenido bastante control por momentos pero nos falta muchísima velocidad en el juego. Ante cualquier bloque bajo y cualquier rival que defienda en su campo, o mueves el balón mucho más rápido te van a defender muy fácil. Es algo a seguir mejorando y trabajando, ser capaces de tener desborde por los dos lados. Ahora mismo, volcamos mucho nuestro juego por la banda izquierda, que es normal, pero tenemos que ser capaces de hacerlo también por el otro lado. Si no, somos fáciles de defender. A trabajar mucho que el miércoles tenemos otra final, otro partido que es muy importante para nosotros y tenemos que encararlo de la mejor manera".

Solución a corto plazo al movimiento lento de balón: "No, no he dicho que hayamos sido muy lentos. Básicamente, que yo creo que nos ha faltado en la primera parte además de control mover el balón más rápido y crear más peligro. Es una cuestión de concepto, de saber lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos provocar en los rivales y eso es seguir insistiendo todos los días, todas las semanas, cada partido. Qué cosas hicimos buenas el martes pasado que hoy nos ha costado más hacer y no queda más que insistir. Quedan muchísimos partidos y creo que tenemos muchísimo margen de mejora. Cuando no estás a nuestro nivel, al 100%, cualquiera te puede ganar. Eso lo hemos comentado en el vestuario, somos muy conscientes. Cada salida va a ser muy difícil, los rivales preparan muy bien los partidos y contra nosotros dan el 100% así que nosotros tenemos que hacer lo mismo".

Problemas que se repiten de falta de intensidad: "No, yo no he comentado que repitamos problemas ni que haya falta de intensidad. He dicho que siempre hay que igualar la intensidad del rival, no sé si es que es igual. O digo las cosas diferentes o me expresaré muy mal. Yo creo que el equipo, es verdad que para enlazar cuatro o cinco partidos seguidos todavía no hemos sido capaces. Veníamos de tres victorias muy importantes y contra buenos rivales, haciendo las cosas muy bien, pero esto no va sólo de tres, sino que hay que hacerlo día, a, día, semana tras semana. Y, con la exigencia que tenemos, con la igualdad que hay en LALIGA, no nos vale solo pararnos en el cuarto partido. Tenemos que ser capaces de hacerlo todas las semanas, cada tres días, y eso es para lo que trabajamos

Aspecto mental de la derrota: "Yo espero que no nos suponga nada porque nos volvemos a jugar la vida en cuatro días y yo creo que somos conscientes de que quedan muchas jornadas de LALIGA, va a ser difícil ganar todas. Al final, yo creo que un equipo muestra su fortaleza cuando vienen las dificultades, cuando vienen momentos duros o derrotas como estas. Lo que no pueden venir son las dudas. Yo sigo creyendo mucho en mis jugadores, en el trabajo que están haciendo, nos falta mantener esa exigencia, como he dicho antes, no solo en tres o cuatro partidos, sino mantenerla en el tiempo y con eso hay que seguir trabajando. No te puedo decir otra cosa que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir insistiendo y vamos a intentar sacar lo mejor de todos los jugadores porque los vamos a necesitar a todos".