El meme supera la filtración en boca de los dos creadores de contenido

La pista de Ibai para soñar con Bad Bunny en La Velada del año 6

El trasfondo de la única gran filtración de La Velada del año 6 toma cada vez más forma de meme debido a las respuestas de Illojuan y Grefg, protagonistas de la acción por el supuesto combate entre ellos para el espectáculo de Ibai Llanos. Desde hace algo más de una semana la rumorología ha colocado el combate como uno de los más importantes del próximo verano, y ellos no hacen más que explotar la información en bromas hasta colocar a Drake, Kendrick Lamar o Lola Índigo en el escenario junto a ellos.

La exposición de Illojuan y Grefg para abrazar el leak hasta darle forma y llevarlo al siguiente nivel le da un valor especial a la presentación de La Velada del año 6 del próximo 9 de marzo. Sus reacciones anticipan una lejanía total con la veracidad de un posible enfrentamiento, pero aún así canaliza el hype para la cita oficial donde van a aparecer de manera definitiva los nomnbres de los 22 boxeadores oficiales para los 10 combates previstos.

La personalidad de ambos va ligada a la guasa, tanto es así que Illojuan imagina su salida al escenario junto a unos reconciliados Drake y Kendrick Lamar, mientras Grefg retuerce ese guiño aún más. El murciano menciona a Lola Índigo multiplicando así el escenario viral para dar por hecho que la artista granadina va a salir con él al escenario cantando una canción antes del combate. Y si alguien no entiende la relación, que busque cómo cuadran todos en la misma escena más allá de rumorologías entre las relaciones actuales.

El caso real es que los dos quieren competir, pero no cuadran para un mismo enfrentamiento en el ring. Grefg confirmó que quería volver a ponerse los guantes al finalizar La Velada del año 5, por lo que no es raro imaginar su nombre este año aunque esté un escalón por debajo del main event. El combate contra Westcol supo a poco porque el colombiano estaba muy lejos del nivel exigido por el español, por eso no cuadra tener un contrincante como Juan.

Illojuan en cambio está en las antípodas de esa situación porque a pesar de llevar varios meses entrenando boxeo, su posición es otra diferente a la de un streamer tan cercano a la preparación física diaria. Aún así el malagueño confesó delante de millones de espectadores que quería pelear después de incitar al Xokas para un combate, pero la negativa de este último deja un vacío para ambos que muchos han entendido en forma de combate entre los dos.

La realidad es que los dos son parte del foco principal de Ibai Llanos, porque tanto Grefg puede repetir como Illojuan ser el main event, pero es raro imaginarlos enfrentados. Sobre todo porque un choque entre españoles en el combate más importante de La Velada del año 6 parece raro, más aún cuando no hay un beef conocido entre ambos. Por eso el 9 de marzo es el punto de partida para conocer cuál es ese extra de sorpresa que guarda Ibai para este verano.