Miguel Casado 24 FEB 2026 - 18:29h.

El grupo ultra sevillista se ha acercado a La Cartuja

La bendita coincidencia de cumpleaños que celebran los béticos: "Los astros se alinearon"

Real Betis y Sevilla se miden el domingo a partir de las 18:30 en el segundo derbi sevillano de la temporada. Como cada vez que se da este duelo, se prevé un día caliente en la capital andaluza, pero por si fuera poco, Biris Norte ha comenzado a 'animar' la semana con pintadas y cintas en los aledaños del Estadio de La Cartuja.

Será el primer derbi de la ciudad de Sevilla que se dispute en este recinto de manera oficial, después de que el equipo del Benito Villamarín se 'mudase' allí para remodelar su estadio.

Y el grupo ultra del equipo dirigido por Matías Almeyda se ha pasado por La Cartuja para invitar a los aficionados verdiblancos a "jugar".

"Biris Norte 1975", "40 años comiéndonos la po*a" y "¿Jugamos?" son las pintadas que se han encontrado este martes en las paredes del feudo bético. Y cerca, cinta de balizamiento con la grabación de 'Biris Norte' impresa.

Dos realidades muy distintas en el derbi

Aunque en encuentros como este las dinámicas y clasificación importan poco, pues puede pasar absolutamente todo, la realidad es que Real Betis y Sevilla viven momentos muy diferentes.

Pese a que los de Manuel Pellegrini no pasaron del empate en el último partido (1-1 frente al Rayo Vallecano), su situación en la tabla es mucho más cómoda que la de los vecinos de la ciudad, que sí ganaron al Getafe el pasado fin de semana.

Los de Heliópolis se encuentran en la quinta posición con 42 puntos, a seis de los puestos Champions y con 5 de margen sobre el sexto clasificado, el Celta de Vigo.

Asentados en esa zona noble, ven desde la distancia la delicada situación de los del Ramón Sánchez-Pizjuán, que con 29 puntos están en 12ª posición, pero a solo 5 de los puestos de descenso.