Fechas, horarios y televisiones de los partidos de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

24 FEB 2026 - 12:22h.

Fechas, horarios y televisiones de los partidos de la jornada 28 de LALIGA EA Sports

La jornada se inaugura con un Villarreal - Real Sociedad el viernes 20 de marzo

La temporada se encuentra en su época más candente, con todas las competiciones en liza y en momentos determinantes. En el caso de LALIGA EA SPORTS, este martes salieron a la luz los horarios correspondientes a la jornada 29, una fecha que ya empieza a ser clave de cara al devenir del curso y que se disputa entre el viernes 20 de marzo y el domingo 22.

El fin de semana arranca con un igualado encuentro en La Cerámica entre el Villarreal y la Real Sociedad a partir de las 21.00 horas. La jornada del sábado también llega cargada de partidos interesantes. La abren el Elche y el Mallorca desde las 14.00 para después continuar con un Espanyol-Getafe a las 16.15, un Levante-Real Oviedo y un Osasuna-Girona desde las 18.30 y un vibrante duelo por la salvación a partir de las 21.00 horas entre el Sevilla y el Valencia desde el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El domingo también llega cargado de duelos emocionantes. A las 14.00 es el turno del Barcelona, que medirá sus fuerzas frente al Rayo en el Camp Nou. Le siguen un Celta-Alavés a las 16.15, un Athletic-Betis a las 18.30 y el apasionante derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético a partir de las 21.00 horas desde el Santiago Bernabéu.

Los horarios y televisiones de la jornada 29

A continuación te dejamos los horarios de la jornada 29 en LALIGA EA SPORTS: