Fechas, horarios y televisiones de los partidos de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

El balón de LaLiga, durante un partido de la última jornada
El balón de LaLiga, durante un partido de la última jornada. LALIGA
La temporada se encuentra en su época más candente, con todas las competiciones en liza y en momentos determinantes. En el caso de LALIGA EA SPORTS, este martes salieron a la luz los horarios correspondientes a la jornada 29, una fecha que ya empieza a ser clave de cara al devenir del curso y que se disputa entre el viernes 20 de marzo y el domingo 22.

El fin de semana arranca con un igualado encuentro en La Cerámica entre el Villarreal y la Real Sociedad a partir de las 21.00 horas. La jornada del sábado también llega cargada de partidos interesantes. La abren el Elche y el Mallorca desde las 14.00 para después continuar con un Espanyol-Getafe a las 16.15, un Levante-Real Oviedo y un Osasuna-Girona desde las 18.30 y un vibrante duelo por la salvación a partir de las 21.00 horas entre el Sevilla y el Valencia desde el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El domingo también llega cargado de duelos emocionantes. A las 14.00 es el turno del Barcelona, que medirá sus fuerzas frente al Rayo en el Camp Nou. Le siguen un Celta-Alavés a las 16.15, un Athletic-Betis a las 18.30 y el apasionante derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético a partir de las 21.00 horas desde el Santiago Bernabéu.

Los horarios y televisiones de la jornada 29

A continuación te dejamos los horarios de la jornada 29 en LALIGA EA SPORTS:

En elaboración
