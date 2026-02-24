Saray Calzada 24 FEB 2026 - 12:27h.

Achraf Hakimi ha reaccionado en sus redes a la noticia de que se sentará en el banquillo de los acusados

Achraf Hakimi, mejor jugador africano 2025, llega con un andador de rodilla tras su escalofriante lesión

Achraf Hakimi ya sabe que se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados. Una mujer le denunció por violación sobre unos hechos que presuntamente ocurrieron en la casa del futbolista marroquí. El jugador del PSG ya conoce la noticia y ha reaccionado en sus redes.

"Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública", dijo en sus redes sociales.

En el momento en el que se produjeron los hechos, el jugador del PSG estaba con la actriz Hiba Abouk, con la que tiene dos hijos. Este hecho desencadenó la posterior separación entre ambos.

Los hechos por los que será juzgado Achraf Hakimi

Hace unos meses se solicitó su procesamiento ya que veían indicios de delito tras investigarse el caso. Ha sido un tribunal de Hauts-de-Seine el que formalizó esta petición y el que ha decidido llevar el asunto a juicio tal y como ha confirmado la abogada de Hakimi a 'AFP'.

Desde que saliera a la luz este caso, el jugador del PSG ha mantenido su inocencia y lo ha seguido diciendo en el comunicado que ha sacado nada más conocerse la noticia. Los hechos que denuncia la mujer se produjeron presuntamente el 8 de febrero de 2023 en la casa del propio jugador. Acudió allí tras haber intercambiado mensajes con ella por redes sociales. En este encuentro, Achraf habría cometido presuntamente un delito de violencia sexual.

"La investigación y la instrucción judicial han permitido reunir todos los elementos necesarios para caracterizar el delito de violación sufrido por mi clienta. Nada en este expediente permite caracterizar la menor tentativa de chantaje. El señor Hakimi intenta encender un contrafuego al que estamos acostumbrados en los casos de violencia sexual. Pero no se sostiene”, dijo la abogada de la denunciante sobre el proceso.

El jugador del PSG y la presunta víctima tuvieron un careo ante el juez instructor y ahí ambos defendieron sus respectivas posturas. Hakimi además dijo que todo esto se trataba de una estrategia para sacarle el dinero. El delito por el que será juzgado está castigado en el Código Penal francés con penas de hasta 15 años de prisión.