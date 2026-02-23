David Torres 23 FEB 2026 - 17:50h.

Polémica en el empate del VCF Mestalla ante el Reus que empata con un NO gol

Angulo raja del colegiado que les quitó dos puntos en Reus

ValenciaEl VCF Mestalla se quedó muy cerca de sumar tres puntos ante el Reus FC Reddis (1-1), cuarto mejor local de la categoría. El equipo se adaptó bien al cambio de sistema y solo impidió la victoria una polémica decisión arbitral que concedió un gol local sin que el balón atravesara la línea.

El Valencia CF, como club, ya rajó en redes sociales del asunto y aseguró "Mi, no entender" con el siguiente post en X, antes twitter

Ahora es el turno de su entrenador, Miguel Ángel Angulo, quien ha puesto el grito en el cielo por la decisión que les costó dos puntos y que, de momento, los manda a puestos de descenso. Así, tras el empate, el técnico del VCF Mestalla, Miguel Ángel Angulo, atendió a los medios de comunicación para analizar el encuentro y la situación del equipo.

¿Qué le ha parecido el arbitraje?

“Bueno, a ver, los arbitrajes van y vienen, es verdad que este año nos están perjudicando bastante, no tenemos, parece que este año no tenemos nada de cara, es que no quiero que nos den, pero tampoco que nos quiten, no hemos merecido irnos con un punto, y bueno no hago ninguna valoración del árbitro, es decir, bueno, están empezando en esto del fútbol, están mejorando, están intentando crecer en el mundo arbitral, que es complicado y difícil, y bueno, les deseo todo lo mejor".

No pudo hablar con el colegiado

"Yo cuando me encuentro con árbitros o árbitras donde no te dan ni la opción de poder hablar con ellas, pues ya te dice un poco el nivel con el talante con el que vienen a jugar un partido de Segunda Federación, yo cuando veo a un árbitro que le puedes hablar con respeto siempre y podemos dialogar, porque el árbitro, la decisión ya está tomada, el árbitro ha tomado una decisión, pero me gustaría saber en qué se basaba, en qué criterios han visto para poder tomar esa decisión, pero yo viendo la imagen lo tengo tan claro que me gustaría saber su impresión en cuanto a qué es lo que han visto ellas, que es totalmente diferente a lo que veo yo en la televisión”.