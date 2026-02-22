David Torres 22 FEB 2026 - 19:17h.

El filial del Valencia CF se adelantó gracias a un gol de Víctor Jr tras jugada de Benama

El VCF Mestalla necesita volver a ganar

El VCF Mestalla saca un empate en su visita al Reus que tiene un sabor agridulce. Los de Angulo se adelantaron en el marcador pero terminaron encajando poco después para sumar un punto más en su huida de la parte baja de la tabla. Los de Angulo estuvieron bien pero, al final, pidieron la hora. Sólo una intervención espectacular del recién renovado Raúl Jiménez evitó la victoria local. El VCF Mestalla se adelantó con gol de Víctor Junior, empató el equipo catalán no sin polémica y terminó siendo trascendental el meta valenciano.

Ya al primer minuto dejó claras las intenciones el filial valencianista que afrontaba una nueva prueba ante un rival de la parte alta de la clasificación con la voluntad de competir y sumar fuera de casa. Un centro lateral de Marcos Navarro, tras combinación entre Víctor Jr y Mario Domínguez fue la primera llegada valencianista que buscaba las acciones rápidas y verticales ante un Reus FC que inicialmente se acercó mediante acciones a pelota parada

La igualdad se mantuvo en un tramo inicial de partido en que los dos equipos buscaron la portería rival, pero sin ocasiones claras, con una defensa del VCF Mestalla bien posicionada con Panach, Wanjala y Prevedini en el eje central, con Marcos Navarro y Rodri Gamón en los laterales.

Antes del descanso pudo adelantarse el VCF Mestalla en una doble acción de Mario Domínguez que acabó estrellando el balón en el larguero de la portería local.

Benama, clave en el gol

La segunda mitad inició con un punto más de ritmo.La tuvo el VCF Mestalla en una acción entre Benama y Víctor JR que finalizó con un lanzamiento ajustado de Mario Domínguez y la tuvo el Reus FC Reddis en un remate de cabeza que detuvo Raúl Jiménez y un posterior lanzamiento de Oscar que salió por encima del larguero.

El VCF Mestalla se adelantó en una nueva buena acción colectiva de ataque en la que Benama acabó cediendo al balón a Víctor JR que desde la frontal pudo batir a Pacheco para anotar su octavo gol y poner en ventaja al filial.

Se estrenan Mayol y Pedro Gomes

El gol obligaba al Reus FC Reddis a adelantar posiciones para buscar el empate mientras el VCF Mestalla refrescaba el equipo con la entrada al terreno de juego de Aimar Blázquez por Mario Domínguez, así como Pedro Gomes y Aaron Mayol, que tras debutar en una lista con el primer equipo, se estrenaron con el filial. Pero el Reus consiguió el empate en una acción con cierta polémica al no quedar claro que el balón atravesara plenamente la línea de gol.

En los minutos finales el VCF Mestalla sufrió el empuje del Reus FC, obligando a Raul Jiménez a realizar algunas intervenciones de mérito, especialmente una en los minutos finales en que hubo de rectificar tras un lanzamiento que rebotó en un rival.

Al tiempo el filial trataba de no renunciar al ataque y buscó el gol de la victoria en un centro lateral de Marcos Navarro que cerca estuvo de conectar Aimar Blázquez.