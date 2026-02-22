David Torres 22 FEB 2026 - 08:01h.

ValenciaEl VCF Mestalla afronta este fin de semana otro encuentro complicado. El filial valencianista vuelve a medirse con un equipo de la parte alta de la clasificación como el Reus FC Reddis este domingo a las 17:00 horas en el Estadi Municipal de Reus en encuentro correspondiente a la Jornada 24 de Segunda Federación Grupo 3.

El conjunto que dirige Miguel Ángel Angulo quiere reencontrarse con la victoria tras rendir a un buen nivel ante Atlético Baleares y Poblense. El equipo blanquinegro busca dar un golpe sobre la mesa para comenzar a distanciarse de los puestos de peligro.

Por su parte, el Reus FC Reddis afronta el encuentro dentro de los puestos de play-off como 4º clasificado con 38 puntos (10 más que el VCF Mestalla) y con una ventaja de tres con respecto al sexto. El conjunto catalán es el tercer equipo del grupo que más goles ha marcado hasta la fecha con 37 tantos, solo superado por Barça Atlétic y Castellón B, y 27 de ellos los ha logrado como local, por lo que el filial valencianista deberá emplearse al máximo en defensa para poder sacar un resultado positivo de su visita al Municipal de Reus.

El encuentro de la primera vuelta entre el VCF Mestalla y el Reus FC Reddis cayó del lado de los rojinegros por 1-3.

Raúl jiménez: "Si aprovechamos mejor las oportunidades, creo que vamos a poderllevarnos los tres puntos"

De cara a este encuentro, el portero del VCF Mestalla Raúl Jiménez comentaba: “Estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. Sí que es verdad que son pequeños matices al final los que hacen que no nos llevemos los tres puntos, pero el míster nos está transmitiendo confianza. Estamos trabajando bien esos matices y creo que se ve al equipo mucho más compacto que al principio de la liga. Si aprovechamos mejor las oportunidades, creo que vamos a poder llevarnos los tres puntos”.