Derrota del VCF Mestalla en Mallorca en el debut como titular de Wanjala (1-0)

El VCF Mestalla cayó tras una acción aislada

Quién es Mayssam Benama, capitán sub 20 de Francia y nuevo pivote del Valencia CF con proyección para el primer equipo

ValenciaEl VCF Mestalla ha disputado en la mañana de este domingo el partido ante el Atlético Baleares correspondiente a la jornada 22 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Estadi Balear, ha finalizado con derrota por 1-0 en un partido muy competido que se definió en una acción desafortunada en la recta final.

El filial valencianista afrontaba este duelo con la voluntad de dar continuidad a la buena dinámica de este 2026 con 5 jornadas sin perder sabiendo eso día de la dificultad de sumar ante el segundo clasificado, uno de los mejores locales del Grupo III que de salida se encontró con un VCF Mestalla que le disputó la posesión del esférico sin conseguir en todo caso una aproximación con peligro.

Las primeras ocasiones fueron locales, con un lanzamiento de Bonet que rechazó Panach y otro posterior de Moha que salió por encima del travesaño de Raúl Jimémnez. La respuesta del VCF Mestalla llegó en una acción de David Otorbi, esta vez ubicado en banda izquierda, que buscó portería, pero su lanzamiento lo detuvo Pablo García que minutos después sufrió ante la presión de Mario Domínguez que cerca estuvo de robar el balón para anotar el primer tanto.

Empate al descanso

Sin goles se llegó al descanso tras un tramo final de primer tiempo en que el Atlético Baleares intensificó su dominio pero se encontró con la solidez de la defensa valencianista en la que Wanjala hacía su debut como titular formando pareja con Alejandro Panach.

La segunda mitad arrancó con un VCF Mestalla que buscó de salida tener algo más el esférico y dispuso en esos primeros minutos de una larga posesión que finalizó con lanzamiento de Javi Navarro y una posterior que acabó con disparo en esta ocasión de Víctor JR.

Ese dominio valencianista se plasmó también en varias acciones de ataque con centros peligrosos de David Otorbi que no pudo acabar de rematar Mario Domínguez. El conjunto local también tuvo la suya en un remate de Alejandro Pérez que se estrelló en el larguero a la que respondió el VCF Mestalla con una nueva incursión muy peligrosa de Otorbi.

La mala suerte se ceba con el VCF Mestalla

En la recta final de partido llegó el gol del At. Balears que aprovechó una acción desafortunada para adelantarse en el marcador y desequilibrar un partido muy igualado. Tuvo el empate el VCF Mestalla en una contra tras robo de Javi Navarro, conducción de Marc Jurado, Aimar Blázquez y Otorbi que acabó disparando al cuerpo del guardameta local, con el que nuevamente se encontró minutos después.

Buscó el empate hasta el final el VCF Mestalla con un triple cambio y la entrada al terreno de juego de Guilabert, Rodrigo Gamón y Lucas Núñez, que se unieron a Mayssam Benama, que previamente había entrado para hacer su debut en partido oficial.

La próxima cita del VCF Mestalla será este domingo 15 de febrero a las 11:30 h ante la UD Poblense en partido que se celebrará en el Antonio Puchades.