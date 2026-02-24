Saray Calzada 24 FEB 2026 - 13:39h.

El Real Madrid se enfrenta al Benfica en la vuelta de los playoffs de la Champions. Los blancos sacaron una ligera ventaja del encuentro de ida con el tanto de Vinicius, pero con todo lo que pasó después fue casi lo menos importante, ya que de todo lo que se ha hablado ha sido del incidente del brasileño con Prestianni y todo lo que ha venido después. En la previa, Thibaut Courtois, una de las voces autorizadas del vestuario, ha tomado la palabra y ha hablado de este asunto y de otros muchos.

"Estamos ante un gran momento para el fútbol para acabar con esas cosas. Nosotros sabemos lo que nos ha contado Vinicius... y es algo que ha pasado en muchas ocasiones. Hay que acabar con ello. La UEFA decide...", comentó al respecto.

Mourinho defendió a su jugador tras el partido y escudó la reacción en la celebración de Vinicius. De esto ha hablado el belga. "Bueno, Mourinho es Mourinho y como entrenador siempre vas a defender a tu club. Pero me molesta que se utilice el festejo de Vinicius; porque cuando marcan al Real Madrid, es el doble o triple. Ha pasado y hay que pasar página. Ha sucedido y no podemos justificar un presunto acto de racismo, por una celebración".

El exportero Chilavert salió en defensa de Prestianni y atacó a Mbappé también con insultos homófobos. Courtois se ha pronunciado muy claro al respecto. "Es lamentable también. No se pueden decir cosas así. No caben en el mundo de hoy".

¿Saludarán a Prestianni en caso de que juegue?

Una de las últimas personas en pronunciarse sobre el asunto del jugador argentino ha sido Rui Costa, presidente del Benfica. El mandatario ha aprovechado para hablar de la acción de Valverde que denunciaron ante la UEFA. "Usar lo de Fede... no tiene nada que ver. No tenía intención de golpear a un rival. Sobre lo de Prestianni... es difícil, siempre va a ser palabra contra palabra. Pero nosotros estamos al 100% con Vinicius, quien ha recibido mucho... y nunca ha dicho algo así. Lo escuchó 100%, como lo ha escuchado muchas veces y le creo al 100%. Como se tapó la boca, nunca lo sabremos. Y el Benfica defenderá a su jugador. Pero mucho más no podemos hacer nosotros: le toca a la UEFA, a las instituciones".

Uno de los asuntos de los que se hablaba en la previa era del saludo que iba a haber entre Vini y Prestianni. Con la sanción de la UEFA esto no se va a producir, pero ha recurrido. Le preguntaron a Courtois si habían hablado que en caso de que juegue si le van a saludar o no. "Es algo que no hemos hablado los jugadores. Ya veremos lo que decidiremos como equipo".

También se habla de que Prestianni no había llamado "mono" a Vinicius y otra versión dice que dijo "maricón". Para Thibaut esto es igual de grave. "Parece que lo dijo... y me parece igual de grave. Son insultos homófobos. Como fue gravísimo lo que pasó en la grada de Da Luz. Porque un jugador te puede caer mejor o peor, pero hacer eso es lamentable. Tampoco sé si lo han condenado, si han dicho si van a perseguir a los que hicieron el gesto de monos... pero tanto el racismo, como la homofobia, son inaceptables. Y sus insultos son igual de fuertes. Si ahí no se tapa la boca... ya podemos imaginar lo que dice cuando se la tapa".

En el partido no solo se vio este acto racista que denunció el jugador del Madrid, se viralizaron imágenes en la grada de algunos aficionados haciendo gestos del mono. Para Courtois la seguridad debe actuar con más contundencia. "Cada vez son mejores. Al final, el problema es que en ese momento es Vinicius quien decide que volvemos a jugar; porque si él dice que no, nos planteamos irnos. Y que decida el responsable de la UEFA qué pasa con el partido. Luego... lo de la grada es para parar un partido y echar a esa gente. Pero claro, no es normal que un futbolista vea lo que pasa en la grada, eso es tarea de un responsable del encuentro. Y se debe llamar a las autoridades. Debemos dejar de ser tan tontos como sociedad".