El presidente del Benfica, Rui Costa, aseguró este martes que el argentino Gianluca Prestianni "es todo menos racista" y criticó que el extremo esté siendo "crucificado" por una situación aún por probar. "No estaba dentro del campo para saber qué se dijo. Lo que puedo decir es que creo en mi jugador. Prestianni está siendo crucificado como una persona racista y es todo menos racista", declaró Costa a la prensa en el aeropuerto de Lisboa antes de que el equipo partiese hacia Madrid.

"El Benfica nunca tendría jugadores racistas en su plantilla. Prestianni no es racista y, si lo fuera, yo sería el primero en tomar medidas", añadió. Costa dijo que el club que preside "a lo largo de toda su historia ha sido un ejemplo de inclusión y de no al racismo" y recordó que "su mayor bandera es un jugador africano", el fallecido Eusébio da Silva Ferreira, natural de Mozambique.

Tras los incidentes del partido de ida en Lisboa el pasado 17, en el que el delantero del Real Madrid Vinícius Jr. denunció que había sido objeto de insultos racistas por parte de Prestianni, la UEFA suspendió provisionalmente al argentino, por lo que no estará en el partido de vuelta que se disputará este miércoles en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el Benfica ha presentado un recurso contra esta decisión, ya que el club lisboeta considera "que no hay nada probado y que no se justifica la ausencia del jugador en este partido", e incluso ha viajado con el equipo a la capital española.

El duelo de vuelta

En cuanto al choque de este miércoles, Costa reconoció que el Benfica se encuentra "en una situación difícil", ya que parte en desventaja tras perder el partido de ida por 0-1 gracias a un gol de Vini y no contará con el técnico José Mourinho en el banquillo por sanción, aunque que las aspiraciones del conjunto son "inquebrantables. Haremos todo lo posible para seguir en la competición", declaró.