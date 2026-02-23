Diego Páez de Roque Madrid, 23 FEB 2026 - 13:57h.

Ya se conoce el árbitro del Real Madrid-Benfica

Prestianni se disculpa con sus compañeros por el incidente contra el Madrid, pero niega el insulto racista a Vinicius

El Real Madrid recibe este miércoles al Benfica en el Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la vuelta de playoffs de la Champions League. El encuentro en Da Luz se resolvió con 0-1 para el conjunto blanco después de un golazo de Vinicius Jr.

Después de la polémica del partido de ida, la UEFA ha hablado y ha elegido a Slavko Vincic como colegiado para dirigir el partido. El árbitro esloveno es uno de los árbitros cabecera de la competición.

Ya se ha cruzado en varias ocasiones con el Real Madrid en la Champions League. Hasta en 4 ocasiones ha dirigido un encuentro del conjunto blanco, siendo el árbitro de la final de 2024 contra el Borussia Dortmund, cuando se proclamaron campeones.

Esta misma temporada ya visitó el Santiago Bernabéu para arbitrar el partido contra la Juventus que se resolvió con 1-0 con gol de Jude Bellingham. También dirigió la derrota de la temporada pasada por 1-3 contra el AC Milan.

Slavko Vincic ya expulsó a Prestianni en el Mundial de Clubes

El partido estará marcado por la presencia de Gianluca Prestianni después del incidente racista con Vinicius Jr. El brasileño acusó al argentino de haberle llamado "mono" tapándose la boca con la camiseta.

Precisamente, Slavko Vincic ya protagonizó un episodio con Gianluca Prestianni. En el pasado Mundial de Clubes, fue el árbitro encargado de dirigir el Benfica-Chelsea de octavos de final.

El argentino partió como suplente, pero Bruno Lage, entrenador por aquel entonces del club lisboeta, le sacó en el minuto 70. Con 1-1 en el marcador, Prestianni vio la primera tarjeta amarilla en el descuento del partido (minuto 96) por una falta.

Ya en la prórroga, cuando el reloj únicamente marcaba el minuto 92, vio la segunda cartulina amarilla por otra falta, dejando a su equipo con uno menos durante toda la prórroga. El equipo luso acabó perdiendo por 4-1.