Los blancos cambiaron varias cosas respecto a su primera visita a Da Luz

El Real Madrid arrancó este martes su 'venganza' tras el 4-2 del Benfica en la última jornada de la fase regular de la Champions. El equipo de Álvaro Arbeloa salió muy herido de Da Luz a finales de enero, cuando el portero Trubin anotó el último gol del encuentro y junto al resto de resultados de la competición mandó a los blancos al play off. En el primer partido de esta eliminatoria, los de Chamartín vencieron por 0-1. Y todo ello después de tres cambios en su rutina previa por superstición.

Y es que tal y como recoge Marca en un vídeo en sus redes sociales, la expedición de la capital de España alteró su hoja de ruta en la visita al país vecino. Por un lado, el hotel de concentración. Dejaron atrás su paso por el Lisbon Marriott Hotel, a apenas cinco minutos en coche del estadio, para hospedarse en el Hotel Corintia, solo unos metros más lejos.

En segundo lugar, la equipación. Si los jugadores de campo hace tres semanas jugaron con la equipación negra y Thibaut Courtois de verde, ahora cambiaron y utilizaron, los futbolistas, la camiseta azul y el portero una negra.

Y por último, el orden de ataque en cada portería. Esta vez comenzaron atacando en la portería de la izquierda, según se veía por la retransmisión, campo en el que terminaron atacando la otra vez.

Imagen sólida de los de Álvaro Arbeloa en la ida

Además de esos cambios, los merengues dejaron una imagen totalmente distinta en Portugal a nivel de juego. Mostraron mucha más solidez y solidaridad en los esfuerzos y dominaron al Benfica en grandes tramos del encuentro.

Lejos quedaron los despistes y falta de actitud que se vio en la jornada de la fase regular. Pero ahora queda rematar el trabajo en el Santiago Bernabéu, donde tratarán de hacer bueno el 0-1 obtenido en la ida.