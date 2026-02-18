Miguel Casado 18 FEB 2026 - 11:30h.

El jugador español jugó por primera vez con el Real Madrid en el Estadio Da Luz

El Benfica saca un primer vídeo de los hechos entre Vinicius y Prestianni y la UEFA informa de que abre un procedimiento

Thiago Pitarch debutó ese martes con el Real Madrid, en la victoria en Champions frente al Benfica. El canterano blanco saltó al terreno de juego en el 94' y pudo disfrutar de ocho minutos en los que dejó buenas sensaciones. El parón por el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius provocó un añadido muy largo, en el que Pitarch buscó con insistencia el balón y se ganó los elogios del madridismo en redes sociales.

Han sido muchos los hinchas blancos que se han quedado con ganas de verle más. "Es un jugador que de verdad veo con opciones de crecer en el primer equipo. Es valiente, dinámico, con un talento tremendo. Y sabe combinar sin esconderse", se leía en X.

Con un 100% de acierto en pases (7/7), 1 intervención defensiva en 1 tackle intentado y un gran desparpajo para bajar a la base de la jugada pese a los momentos de tensión que se vivían en Lisboa, el '45' dio razones a Álvaro Arbeloa para seguir confiando en él en los siguientes partidos.

Tras el choque, se encontró con sus padres, presentes en la grada, con quien protagonizó un momento muy emocionante. "Son un apoyo importantísimo para mí. Me han acompañado a todos los viajes y siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas", decía a los medios del club.

Los números de Álvaro Arbeloa con la cantera

Thiago ha sido el último jugador de la cantera en debutar con un Arbeloa que en su presentación como técnico blanco aseguró que tiraría de los filiales blancos, equipos a quien conocía muy bien.

El nacido en Fuenlabrada es el sexto jugador -sin contar a Franco Mastantuono- de La Fábrica que aparece con el primer equipo desde que el exlateral derecho se sienta en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Jorge Cestero, con 4 partidos, ha sido el más utilizado, incluso por delante de futbolistas de la plantilla absoluta como Dani Ceballos. David Jiménez, con 2 partidos, y César Palacios, Daniel Mesonero, Manuel Ángel, con uno, han sido el resto de canteranos en jugar.

En total, seis jugadores en algo más de un mes -y seis utilizados para completar convocatorias que no han tenido minutos-, una cifra que supera los registros de Xabi Alonso en los siete meses que dirigió al equipo de Chamartín. Con el tolosarra jugaron cinco: David Jiménez (2 partidos), Víctor Muñoz (2 partidos), Víctor Valdepeñas (1 partido), Jacobo Ramón (1 partido) y Jorge Cestero (1 partido), además de 10 más en las listas.