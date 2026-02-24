Diego Páez de Roque Madrid, 24 FEB 2026 - 13:55h.

El Real Madrid recibe este miércoles al Benfica en la vuelta de playoffs de la Champions League. Después del 0-1 de la ida, los de Álvaro Arbeloa son favoritos para pasar a octavos de final, ya que incluso un empate les valdría para clasificarse.

Sin embargo, el partido ha pasado a un plano más secundario después del incidente racista entre Prestianni y Vinicius en el choque de ida, donde el argentino supuestamente le profirió un insulto xenófobo al brasileño.

Durante los últimos días, muchos aficionados y periodistas han imaginado cómo podría ser la llegada del jugador del Benfica al Santiago Bernabéu, siendo pitado desde el primer momento e incluso el tenso momento en el pasamanos. Pero todo ello ha quedado en un segundo plano después de conocer que no podrá jugar el partido tras la sanción de la UEFA.

Este mediodía, Álvaro Arbeloa ha hablado ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar el choque y tratar la situación con el asunto Prestianni.

"No lo hemos hablado en el vestuario y mi opinión es la misma: estamos ante una oportunidad de dar un golpe al racismo. La UEFA siempre ha agitado la bandera de esta lucha y tiene la posibilidad de dar un golpe"

Anteriormente, Thibaut Courtois atendió a los medios de comunicación y habló sobre José Mourinho y sus palabras tras lo sucedido entre Prestianni y Vinicius. Arbeloa siguió por la misma línea que en sus últimas intervenciones.

"Creo lo mismo que dije la semana pasada, aquí y en Lisboa. Nada de lo que pueda hacer Vinicius, ni haya hecho, justifica un acto de racismo. Lo dije y lo repito: eso es lo más importante. Nada justifica un acto de racismo".

El técnico blanco también habló sobre cómo está Vinicius Jr a poco más de 24 horas para el choque. "Está muy bien, con muchas ganas. Muy motivado para este tipo de partidos. Desde que he llegado, está dando un grandísimo rendimiento. Siendo diferencial. Queremos aprovecharle al máximo, que pueda tener situaciones en las que demostrar todo su potencial. Y luego... tiene mucho carácter, es un líder. Necesitamos que mañana vuelva a hacer un gran partido".

Arbeloa responde a Joan Laporta

En este tiempo de precampaña por la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta está hablando sin filtros sobre el Real Madrid y el arbitraje. Arbeloa fue preguntado por esto y no tuvo problemas en responder al "candidato Laporta".

"Como tú dices: no entro a valorar las palabras del candidato Laporta. Para mi, el mayo escándalo es que el ‘caso Negreira’ sigue sin resolverse".