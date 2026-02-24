Diego Páez de Roque Madrid, 24 FEB 2026 - 12:45h.

Los protagonistas del 23-F tenían sus preferencias deportivas

El Atleti líder, el Madrid fuera de Europa y el Zaragoza en Primera, LALIGA un día antes del golpe de estado del 23-F

Ayer se cumplieron 45 años del intento del golpe de estado en España. El 23 de febrero de 1981 quedará para la historia de un país que contuvo la respiración al ver al grupo de guardias civiles tomando el Congreso de los Diputados.

Antonio Tejero fue el rostro visible del asalto mientras se producía el asalto, que ocurrió durante la sustitución de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. La ya mítica frase “¡Se sienten, coño!” quedará para siempre en la historia del país por el golpe de estado fallido.

De qué equipo eran los protagonistas del 23F

Pero estos no fueron los únicos protagonistas, ya que políticos y militares también quedaron marcados en la foto de aquel 23 de febrero. Este hito histórico afectó a la población, aunque algunas actividades no se detuvieron y continuaron con normalidad, como el fútbol.

Por aquel entonces, el Atlético de Madrid era líder de la competición, seguido por Barcelona, Valencia, Sporting de Gijón y Real Betis. El Real Madrid se encontraba fuera de los puestos de Europa y el Salamanca, Murcia y AD Almería estaban en puestos de descenso en una liga de 18 equipos.

Los protagonistas del golpe de estado fallido también sentían afinidad por ciertos equipos de fútbol tal y como han reconocido algunos de ellos.

En cuanto a los presidentes y políticos, había disparidad de opiniones. Adolfo Suárez, el presidente dimisionario que se mantuvo en su asiento mientras disparaban al aire, era seguir y socio del Deportivo de La Coruña. El que fuera presidente incluso jugó en equipo gallego en la categoría de juveniles.

Leopoldo Calvo-Sotelo, quien le sucedió, no era un aficionado apasionado al fútbol y no se le conoce una vinculación pública con ningún equipo, aunque sí asistió a eventos en el estadio Santiago Bernabéu, pero no era un aficionado apasionado al fútbol y no se le conoce una vinculación pública.

Santiago Carrillo, el líder del partido comunista que también se negó a tirarse al suelo, era seguidor del Real Madrid y se le llegó a ver en el estadio junto a Santiago Bernabéu. Por sus orígenes, también se le vinculaba con el Sporting de Gijón.

Felipe González era, por aquel entonces, el líder de la oposición. El que posteriormente también fue nombrado presidente del Gobierno es un fiel seguidor del Real Betis.

Durante el intento del golpe de estado, Juan Carlos I era el rey del país. Al monarca se le ha relacionado en diferentes ocasiones con el Real Madrid, equipo al que ha seguido en diferentes estadio pese a que mantenía una posición institucional.

Los equipos de los militares, una incógnita

En el caso de los militares, no existen registros públicos sobre sus equipos de fútbol, ya que en aquella época solían mantener una imagen de sobriedad y distancia con los espectáculos de masas.

En el Congreso de los Diputados, fue Miguel Gutiérrez Mellado quien se encaró físicamente con Tejero, ordenándole que se cuadrara y depusiera las armas. Precisamente, Antonio Tejero fue el rostro visible del golpe, entrando al hemiciclo con pistola en mano y al mando de unos 200 guardias civiles.

Otros militares destacados del intento de golpe de estado fueron Jaime Milans del Bosch, quien sacó los tanques a la calle en Valencia y decretó el estado de excepción, o Alfonso Armada, el cerebro en la sombra, pero nunca fueron relacionados con clubes de fútbol.