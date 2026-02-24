David Torres 24 FEB 2026 - 10:52h.

Sempere se vino del pueblo corriendo a Tendillo lo llamó su teniente y Subirats dejó a su novia en casa

Arias: "Me cogí el coche yo sólo a ver qué pasaba a pesar del toque de queda y vi los tanques"

El Atleti líder, el Madrid fuera de Europa y el Zaragoza en Primera, LALIGA un día antes del golpe de estado del 23-F

ValenciaSe acaban de cumplir 45 años del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23F) y Valencia, particularmente con su Capitanía General, fue directa y crucial, ya que la Capital del Turia fue el único lugar de España, aparte de Madrid, donde se sacaron tropas y tanques a la calle. Aunque el Valencia CF como entidad deportiva no tuvo una implicación directa, la ciudad y sus futbolistas vivieron momentos de inmensa tensión golpista. El Valencia CF de la 80-81 era el equipo presidido por Ramos Costa; entrenado por Pasieguito y que tenía en sus filas mitos como Balaguer, Pereira y Sempere; Arias, Botubot, Carrete, Cerveró, Sol, Tendillo, Castellanos, Saura, Solsona, Subirats, Felman, Kempes, Morena o Pablo Rodríguez, la ardilla de Ibrox Park

En ElDesmarque hemos hablado con algunos de los abanderados de aquella época para que recuerden cómo lo vivieron.

Sempere: "Me vine del pueblo corriendo"

"Creo que era un lunes. Habíamos jugado el fin de semana. Estaba en Torrellano (Alicante), mi pueblo y me llamó mi padre y me dijo: 'Vete a Valencia a ver si no vas a poder entrar'. Así que, a media tarde vine para Valencia y vi a los militares, que estaban controlando las avenidas pero no me pararon ni nada. Fuimos a entrenar como si nada. No noté nada más especial. Luego lo seguí por la tele.y al día siguiente fuimos a entrenar. Recuerdo ya en el vestuario con los compañeros que me contaron que sí que vieron que salieron los carros de combate, pero yo no los vi", relata a ElDesmarque el mítico portero.

Tendillo: "Estaba haciendo la mili y me llamó el teniente"

"Estaba en la mili. Recuerdo mucha inquietud. El teniente me llamó para estar localizable, en casa y ahí estuve medio asustado. Yo ya jugaba en el Valencia CF, vivía en Moncada pero hice la mili en Bonrepós (al lado de la ciudad). Estaba en casa. Asustado. Pendiente de la tele y de la radio. Recuerdo que veníamos de haber jugado un fin de semana normal y que al día siguiente entrenamos y ya todo normal. Acabé la mili y aquí estoy", explica Miguel Tendillo, que luego jugaría en el Real Madrid

Subirats: "Dejé a mi novia pronto y a casa"

"Estaba tomando algo con mi novia, que ahora es mi mujer. No nos dimos mucha cuenta. Con tranquilidad y eso que en Paterna había muchos cuarteles. Al llegar a casa. Con intranquilidad lo vivimos. Menos mal que no pasó nada. La dejé en casa a mi novia, que antes era siempre antes de las 9 h", recuerda sonriente el talentoso centrocampista

Arias: "Me cogí el coche yo sólo a ver qué pasaba a pesar del toque de queda"

"Lo viví muy normal. Sorprendido. Desconocía que eso podía suceder. Me fui con el coche por Valencia para ver que pasaba a pesar del toque de queda y no había nadie. Solo veía militares. Vivía en Cardenal Benlloch y me impresionó la cantidad de soldados que iban al puerto. Vi los tanques pasar para controlar el puerto.

El Valencia CF en la 80-81

Aunque quedó apeado de la Recopa de Europa, el Valencia consiguió esta temporada su mayor logro europeo de la historia al proclamarse Campeón de la Supercopa de Europa tras derrotar en doble partido al Nottingham Forest inglés en la final. La fecha para el recuerdo, el 17 de Diciembre de 1980, día en que se disputó el segundo y definitivo encuentro, recuey apenas tres meses del golpe de Estado.

Aquella temporada, volvió Pasieguito al banquillo para sustituir a Di Stéfano, el Valencia CF vendió a Kempes al River ¡a falta de siete partidos para el final de temporada!, comenzaron las obras de Mestalla para el Mundial 82 y en la Liga, el Valencia acabó en la cuarta posición, pero siempre dio la sensación de que, con Kempes y Morena, sancionado al final del año, podría incluso haber ganado el título.