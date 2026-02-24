David Torres 24 FEB 2026 - 08:18h.

Desde Elche temen por el descenso

El Valencia CF de Peter Lim se abona al sufrimiento: quinto peor de la historia, la tercera vez en cuatro años

ValenciaEl Valencia CF por tercera vez en las últimas cuatro temporadas llega a mitad de campaña sufriendo, peleando por evitar el descenso. La gestión de Peter Lim tiene el dudoso honor de haber firmado ya tres de los peores cinco valencias que se recuerda. El miedo al descenso sobrevuela muchas ciudades, no sólo Valencia, dónde el conjunto de Mestalla y el Levante UD están implicados en una lucha sin cuartel por salvarse, pero también en Elche, uno de los equipos que ha sufrido un gran bajón en las últimas semanas de campeonato tras firmar sólo 2 puntos.

La acusación de Marcos Mora

Quizá por eso desde Elche ponen ya la venda antes de la herida y Marco Mora, ex linier de Primera División, desvela la ayuda económica del Valencia en caso de descenso y manda un mensaje claro: “A lo mejor a LaLiga no le interesa que el Valencia baje”. En Deportes Cope de Elche reflexionaba así: "Es que vosotros sabéis que los equipos cuando bajan de primera edición tienen una compensación, ¿no? Hay un fondo de descenso. Pues que sepáis, si no lo sabéis, el Valencia, que es un equipo que está luchando con el Elche, es el equipo que más indemnización tiene. Tiene 40 millones de euros", asegura.

"Si baja, claro, por bagaje histórico", le apunta el periodista y Marcos Mora finaliza su reflexión "¿Qué quiere decir eso? Que a la Liga a lo mejor no le interesa que baje el Valencia. Interesa que bajen los que menos cobran", afirma y remata el entrevistador: "Tienen que pagarle más"