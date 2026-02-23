David Torres Valencia, 23 FEB 2026 - 09:12h.

En tres de las últimas cuatro temporadas el Valencia CF ha estado peleando por no descender

El Valencia CF no levanta cabeza. No termina de salir del pozo porque no da continuidad a sus triunfos. A pesar de las buenas sensaciones en la segunda mitad en La Cerámica, los de Carlos Corberán acabaron derrotados y se estancan con 24 puntos, dos sobre el descenso y con la incertidumbre, otra campaña más, en saber si mantendrán la categoría. Con Peter Lim se ha abonado al sufrimiento en el último lustro.

El Valencia CF en esta segunda vuelta ha encadenado dos victorias seguidas después de dos años (Getafe y Espanyol) y sólo ha perdido contra equipos de la parte alta de la tabla (Real Madrid, Villarreal y Betis), pero ni por esas levanta cabeza. Su déficit tras la primera vuelta es tan grande que vuelve a colocarse entre los peores valencias de la historia. Y es que, el Valencia finalizó la primera parte del campeonato con 17 puntos, cerrando su segunda peor primera vuelta de la competición liguera de su historia en una Liga de 20 equipos. La tendencia parecía haber mejorado, pero los datos hablan a las claras: este es el quinto peor Valencia de la historia.

Los datos: Peter Lim se lleva la palma

El caso es que, tras 25 jornadas disputadas, el Valencia CF tiene 24 puntos, unos guarismos que lo colocan c

En la 82-83, la peor de todas, tenía 20 puntos y acabó salvándose. En la temporada 85-86 tenía 23 y se fue al descenso. Son estas las dos únicas campañas negativas que el Valencia CF no estuvo bajo el mandato de Peter Lim.

Con el máximo accionista de Singapur las cosas no han hecho sino que empeorar y acumula en tres de las últimas cuatro campañas sus peores registros. 26 puntos tenía en la 22-23; 23 puntos en la campaña anterior, ya con Carlos Corberán y 24 en la presente. Ahora mismo, a falta de disputarse un duelo de la jornada, los valencianistas son quintos por la cola con dos puntos de diferencia con los puestos de descenso, una ventaja pírrica.