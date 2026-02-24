El pique entre Vinicius y Mbappé porque el francés no quería entrar en el centro del rondo

Saray Calzada 24 FEB 2026 - 11:53h.

Vinicius se mostró relajado y sonriente durante el entreno

El truco de Mourinho para estar enterado de todo lo que pase en el Bernabéu sin tener que pisarlo

Compartir







Último entrenamiento del Real Madrid antes de enfrentarse ante el Benfica. Los focos estaban puestos en Vinicius tras el incidente con Prestianni en el estadio Da Luz. El jugador argentino no estará en el partido y el brasileño no tendrán que saludarlo al comienzo del entreno en el habitual cruce entre los dos equipos. Al delantero merengue se le vio en la sesión muy sonriente y relajado e incluso tuvo un pique como Mbappé como se puede ver en el vídeo superior.

El brasileño quería que el francés saliera al centro del rondo, pero este se negaba. Poco tiempo después se lo seguía recordando, aunque todo en tono de humor y de buen ambiente.

PUEDE INTERESARTE Qué es la Ley Vinicius, acelerada en Brasil tras el presunto insulto racista de Prestianni

Vinicius, en el foco en la previa

A los jugadores del Real Madrid se les vio relajados antes de esta importante cita con el equipo de Mourinho. Consiguieron en el partido de ida una ligera ventaja con el tanto de Vinicius. Fue la celebración de este gol el origen de todo lo que sucedió después. Prestianni se dirigió a él con la camiseta tapando la cara y el jugador del equipo blanco le acusó inmediatamente al árbitro de haberle llamado "mono".

PUEDE INTERESARTE Qué dice el artículo 14: el motivo por el que la UEFA ha sancionado a Prestianni para el partido del Bernabéu

El argentino niega los hechos, aunque también tiene la versión que no le dijo eso, sino "maricón". La UEFA de momento sigue investigando el asunto y como medida preventiva le ha puesto un partido de sanción. Prestianni no estará en el Bernabéu y no se verá ni esa imagen saludando a los jugadores del Real Madrid ni el partido tan incómodo que le esperaba por parte de la afición.

El asunto ha dado la vuelta al mundo y Vinicius una vez más vuelve a denunciar un ataque racista en un partido de fútbol. En la grada también se vieron insultos de este tipo.

No va a estar Prestianni en este partido ni tampoco Mourinho, que fue expulsado. El portugués no volverá al banquillo del Bernabéu y se espera que tampoco esté en alguno de los palcos.