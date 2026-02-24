El truco de Mourinho para estar enterado de todo lo que pase en el Bernabéu sin tener que pisarlo

Saray Calzada 24 FEB 2026 - 09:40h.

Mourinho fue expulsado en la ida y no podrá estar en el banquillo

Desestimada la denuncia del Benfica contra Fede Valverde

Compartir







El Real Madrid y Benfica de la vuelta de los playoffs está siendo de lo más comentado más allá del fútbol. El suceso entre Prestianni y Vinicius y la sanción de la UEFA y al expulsión de Mourinho en el encuentro de ida está acaparando todos los titulares. El portugués no se sentará en el banquillo del estadio, pero todo apunta a que tampoco estará siguiendo lo que hagan sus chicos desde un palco según ha contado Nuno Luz en ElDesmarque madrugada.

El Benfica ya ha empezado a dar pistas de que Mourinho no estará presente en nada que esté relacionado con el partido. Ya la rueda de prensa la va a dar su segundo, Joao Tralhao. Lo que todavía no se sabe es si el portugués estará en el último entrenamiento antes del encuentro en el Bernabéu. Hay 15 minutos que son abierto a la prensa y su presencia será de las cosas más buscadas como también la de Prestianni, que está sancionado con un partido, pero en la sesión podría estar.

PUEDE INTERESARTE Qué dice el artículo 14: el motivo por el que la UEFA ha sancionado a Prestianni para el partido del Bernabéu

Mourinho y su estrategia para burlar a la UEFA

"Creo que Mourinho se quedará en el hotel. Esto no es raro porque se quedó en el hotel en la vuelta de ese partido del famoso 'por qué' en el Camp Nou. Ahí tiene privacidad y nadie puede comprobar que pueda hablar con el equipo, antes del partido o en el descanso. UEFA no está dentro del vestuario. Mourinho hizo eso de quedarse en el hotel con el Madrid y también lo había hecho antes con el Chelsea y con la Roma se quedó en el autobús durante el partido", terminó diciendo el periodista portugués.

Al igual que la UEFA quería evitar esa imagen del saludo o no saludo entre Prestianni y Vinicius, todo apunta a que Mourinho evitará que le capten en un palco del Bernabéu y puedan ver cómo reacciona al partido sin poder hacer nada y comunicarse con su gente.