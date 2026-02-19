Mounir Nasraoui comparte la receta del batido "Hustel Hard" para el Ramadán

Saray Calzada 19 FEB 2026 - 13:02h.

Mounir Nasraoui comparte con sus seguidores su batido para el Ramadán

El esfuerzo de Lamine Yamal para jugar el Girona - Barça con fiebre

Compartir







Ha comenzado uno de los periodos más importantes para los musulmanes. La noche del 17 de febrero comenzaba el Ramadán. Mounir Nasraoui en sus redes sociales ha iniciado este proceso y ha querido compartir con sus seguidores una receta de un batido que hace.

"Feliz día del Ramadán a todos los musulmanes por igual y espero que paséis un gran día", comenzaba diciendo en su vídeo. En él aparecía con una licuadora y con un contenido algo rojizo dentro. El padre del jugador del FC Barcelona se disponía a echarlo en diferentes vasos y explicaba su contenido. "Batido ‘Hustel Hard’ (su apodo). ¿Qué lleva? Un poco de naranja, un mango, un poco de fresa y un poquito más de risa", terminaba diciendo.

Lamine Yamal también celebraba el inicio del Ramadán con una imagen en sus redes sociales junto a su mejor amigo, Souhaib. Tanto él como el resto de musulmanes que practican este ayuno saben que durante las horas de sol no pueden ingerir nada. Desde que amanece hasta el atardecer no pueden comer, beber, fumar ni tener relaciones sexuales.

Cómo viven los jugadores de élite el Ramadán

Son muchos los deportistas de élite como Lamine Yamal que practican el Ramadán. En su caso tiene autorización para omitir este ayuno en los días de partido. Este permiso tiene que ser otorgado por una autoridad religiosa. Ya el año pasado habló de ello en una entrevista en 'DAZN'. "Hambre no se tiene. Lo importante es hidratarse, y eso es algo que llevo muy controlado con el club. A las cinco de la mañana me levanto para rezar. Tomo electrolitos, que te hidratan mucho durante el día. Cuando llega la hora de comer, intento no tomar azúcar, beber mucha agua... Todo está muy controlado".

Rüdiger es otro de los jugadores de LALIGA que lo sigue y contó en 'MARCA' que él no tiene hambre ni nada durante estos días. "Estoy acostumbrado. Ni como ni bebo nada, lo cumplo a rajatabla. No es fácil, pero entrenas, fortaleces la mente y lo terminas haciendo. Es una de mis principales armas, la mentalidad, y al final cumplir con el Ramadán no es un problema para mí", dijo al respecto.