Montoya desborda beticismo para celebrar su premio Iris: "Estoy como Lopera con la Copa del 2005"

Montoya fue protagonista absoluto de su edición de 'La isla de las tentaciones'. Dejó reacciones que pasarán a la historia de la tele e incluso se hizo internacional algunas de ellas. Esto ha hecho que sea reconocido en los Premios Iris como Personaje del Año. Una de las cosas que siempre se han sabido de él es que es fan absoluto del Betis y allá donde va lleva el beticismo por bandera.

El concursante de reality ha mandado un mensaje a través de las redes de Mediaset y ahí de nuevo se le ha visto ese guiño al equipo verdiblanco. "Todavía no me lo creo. Estoy como Lopera con la Copa de 2005 que la paseó por toda España", comenzaba diciendo.

"Para mí es una ilusión muy grande. Es el premio de vosotros por este año maravilloso. Me he colado un poquito en vuestros corazones y eso es al final lo que importa", dijo sobre su premio. Montoya aprovechó para agradecer a los Premios Iris por concederse, a Mediaset y a Cuarzo, la productora del programa que le llevó al estrellato. "Este premio es vuestro", terminó diciendo.

Montoya y su beticismo por bandera

Montoya ha demostrado que en los momentos importantes de su vida siempre está el Betis presente. Después de participar en 'Supervivientes' y estar fuera varias semanas sin ver a su familia, cuando vio a su madre vestida de verde no pudo evitarlo. “De verde del Betis, me cago en la madre que parió al Betis”, reaccionó al ver a su madre.

Uno de los momentos que se repite edición tras edición es ponerle al corriente a los concursantes de lo que ha pasado fuera durante el momento en el que ellos han estado aislados. Montoya estalló de alegría cuando se enteró que su Betis había llegado a la final de la Conference League, aunque luego la perdió.