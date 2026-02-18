Virginia Fonseca deslumbra al debutar como reina del carnaval en Brasil con homenaje incluido a Vinicius

Saray Calzada 18 FEB 2026 - 10:12h.

Virginia Fonseca ha hecho un homenaje a Vinicius con un detalle en su look de la reina del carnaval

Virginia Fonseca, influencer y novia de Vinicius, ha compartido en sus redes sociales uno de los mayores orgullos que puede tener una brasileña, que es ser la reina del carnaval. Ella misma ha publicado cómo fue el proceso y luego cómo se lució antes miles y miles de personas. En medio de todas esas publicaciones no faltó el mensaje de apoyo al jugador del Real Madrid que jugó contra el Benfica y en el partido denunció ser víctima de un insulto racista por parte de Prestianni.

Vestida con un lujoso traje rojo brillante, pero con muchas transparencias, con pedrería y plumas que evocaban el tema que inspiró el desfile de la escuela, Fonseca cruzó los 700 metros del sambódromo al frente de los cerca de 300 percusionistas de la "Invocada", como se conoce a la 'batería' (orquesta) de Grande Río.

Su valioso disfraz, mantenido en secreto hasta última hora, contaba con 60.000 cristales, una corona y un adorno de 12 kilos en la espalda simulando alas, con plumas recicladas de hasta dos metros equipadas con luces LED para ofrecer efectos visuales especiales, un adorno que terminó restringiendo sus movimientos.

Desde el primer compás, la influencer, considerada la mayor figura digital de Brasil por sus 54 millones de seguidores en redes sociales, se mostró segura y sonriente, aunque también nerviosa, marcando el ritmo con pasos ensayados durante semanas y recibiendo la ovación del público.

El detalle de Virginia Fonseca con Vinicius

Su presencia en la última noche de desfiles de las escuelas de samba del Grupo Especial, la mayor atracción del carnaval carioca, generó expectativa desde que fue anunciada como sustituta de la popular actriz Paolla Oliveira, un cambio que causó polémica.

Su llegada al sambódromo generó una confusión entre escoltas y fotógrafos y gritos de apoyo pero también abucheos. Virginia consiguió hacer una videollamada con Vinicius antes de desfilar. "Amor, estoy muy nerviosa", le dijo la empresaria, a lo que Vinícius respondió con palabras tranquilizadoras en las que le aclaró que "ese frío en la barriga es normal y agradable". Para agradecerle el apoyo, la reina desfiló con un piercing en uno de sus dientes con el número 7, el dorsal de Vinicius.