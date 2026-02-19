Saray Calzada 19 FEB 2026 - 12:13h.

María Pombo ha hablado en el podcast de Vicky Martín Berrocal de su relación con Álvaro Morata

María Pombo es una de las influencer españolas más conocidas en toda España. La madrileña ha aprovechado su fama en las redes para ir montando negocios y seguir con su labor de crear contenidos. Saltó a la fama hace muchos años, pero no como su faceta de influencer, sino porque durante un tiempo estuvo saliendo con Álvaro Morata y de ello ha hablado en el podcast de Vicky Martín Berrocal, 'A solas con'.

Habla sobre cómo esto le dio un plus a la hora de potenciar su fama en las redes, aunque ella ya creaba contenido cuando le conoció. "¿Hubiese sido la misma sin haber salido con Álvaro? No lo sé. Fue un gran empujón, por supuesto", reconoció.

"Me encantaban las redes desde el principio, ya subía de todo, pero con Álvaro todo se multiplicó. Fue una oportunidad para descubrir cómo gestionaba mi visibilidad y mi voz pública". María Pombo y Álvaro Morata estuvieron juntos alrededor de dos años, desde 2013 hasta 2015. Después de eso ambos rehicieron su vida y formaron una familia.

La vida de María Pombo y Álvaro Morata después de su relación

María Pombo conoció a Pablo Castellano con el que sigue saliendo a día de hoy y al que le ha dedicado unas palabras en este podcast. "El valor principal para nosotros es la lealtad, entonces lo que no perdonaría jamás es no reconocerle. No porque, por ejemplo, me haya sido infiel, sino porque no haya sido fiel a sus principios y no reconociese a esa persona", comentó sobre su relación.

En el caso de Álvaro Morata justo está pasando por una separación. Conoció a la italiana Alice Campello con la que ha tenido cuatro hijos. Después de varios años juntos y darse una segunda oportunidad a finales del 2025 separaron sus caminos. El jugador del Como 1907 ahora mismo no atraviesa su mejor momento personal ni profesional ya que desde que empezó la temporada solo ha marcado un gol en el equipo de Cesc Fàbregas.