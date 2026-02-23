Saray Calzada 23 FEB 2026 - 12:02h.

Ana Peleteiro habla sobre si tendrá más hijos y si expondrá a León en redes

Ana Peleteiro está viviendo su tercer embarazado. La atleta hace unos meses lo anunció, pero posteriormente sufrió un aborto. Al poco tiempo se volvió a quedar embarazada y en las próximas semanas dará a la bienvenida a León, que es así como se llamará el segundo hijo que tenga junto a Benjamin Campaoré. La gallega ha ido desvelando en sus redes sociales cómo lo está llevando. Ha respondido a algunas preguntas de sus fans. Una de ellas ha sido si enseñará la cara de su hijo cuando nazca, uno de los temas que más controversia hay en redes cuando algún influencer o famoso lo hace, pero la deportista parece tenerlo bastante claro.

"Igual que hacemos con nuestra hija Lúa, vamos a respetar y proteger la identidad y privacidad de nuestro hijo León", comenzaba diciendo. "Con Lúa al principio no era consciente de los riesgos reales de internet y durante unos meses la enseñamos", reconoció la gallega. Admite que esto fue un error y ha aprendido de ello. "La exposición en redes no es algo que puedan decidir ellos ahora. Como padres creemos que nuestra responsabilidad es proteger su identidad y su privacidad. Con león será así desde el principio", dijo al respecto.

Y aprovechó para dejar un consejo para el resto de padres que exponen a sus hijos en redes sociales. "Ojalá todo el mundo pensara de la misma forma porque las redes sociales no es un lugar seguro", terminó diciendo. Esto no es una cuestión menor y desde el Gobierno es algo que quieren regular.

¿Tendrá más hijos Ana Peleteiro?

Esta no fue la única cuestión que respondió Ana Peleteiro con respecto a la maternidad. Le preguntaron también si quiere tener mas hijos. "Pues esto es algo que nos preguntamos mi marido y yo cada día. A día de hoy no me atrevería a responderte de una forma clara y contundente", comenzó diciendo. "La que sí tengo claro es que una familia de 4 es perfecta para un montón de cosas (organización, calidad de vida, facilidades, gastos...) y que a día de hoy creo que no quiero tener más hijos".

"Ahora bien, y siendo totalmente honesta, soy una persona que cambio mucho de opinión y tal vez en unos años nos vuelve a apetecer tener otro bebé, pero tampoco es algo a lo que dé muchas vueltas. Ahora mi prioridad es que nuestro hijo nazca sano, tener un parto bonito y respetado y poder volver a la alta competición pronto (tengo muchas ganas de volver a mi vida de atleta, para que mentir)".