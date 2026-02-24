Mourinho vuelve a pisar el Bernabéu y alucina con el videomarcador

Saray Calzada 24 FEB 2026 - 17:30h.

Mourinho sí estuvo presente en el entrenamiento antes del partido contra el Madrid

Mourinho ha sido uno de los protagonistas que ha acaparado el foco en la previa del partido entre el Real Madrid y el Benfica. El portugués fue expulsado en el encuentro de ida y por tanto no estará en el partido de vuelta. Tampoco estuvo en la rueda de prensa previa y fue su segundo el que tomó la palabra. En donde sí estuvo fue en el entrenamiento como se puede ver en el vídeo superior.

La última vez que el entrenador pisó el feudo blanco fue el 1 de junio de 2013, en un partido de LALIGA contra el Osasuna. Desde entonces el Bernabéu ha pasado por una obra y Mourinho podría comprobar en primera persona el resultado de la misma. El jugador argentino también estuvo en el entrenamiento tras toda la polémica y la sanción de la UEFA.

Mourinho, Prestianni y Vinicius, los protagonistas

Había mucho morbo por verle de nuevo en el banquillo del estadio, pero esto no va a poder ser. Desde Portugal apuntan a que tampoco estará en el palco y que será muy posible que Mourinho se quede en el hotel para así poder comunicarse con gente de su equipo burlando las restricciones de la UEFA.

No es la primera vez que el Benfica y el Real Madrid se enfrentan esta temporada, pero sí que lo hagan en el Santiago Bernabéu. Era uno de los morbos cuando en el sorteo se supo este emparejamiento, pero la expulsión de Mourinho en la ida por protestar al árbitro lo ha impedido.

Esta eliminatoria estará marcada por el incidente sucedido entre Vinicius y Prestianni. El jugador del Madrid acusó al del Benfica de llamarle "mono" y desde entonces todo lo deportivo ha quedado en un segundo plano. Las dos partes siguen defendiendo su postura y sigue investigándose. Mientras tanto, el argentino ha sido sancionado con un partido y no podrá estar en el Bernabéu. El equipo de Álvaro Arbeloa llega con una ligera ventaja tras el gol conseguido en la ida e intentarán hacerse fuertes en su casa para pasar a los octavos.