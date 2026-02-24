Celia Pérez 24 FEB 2026 - 16:49h.

El presidente del Benfica defiende a Prestianni antes de viajar a Madrid: "Todo menos racista"

El Benfica se ejercita esta tarde en el Santiago Bernabéu y antes de ello ha tenido lugar la correspondiente rueda de prensa del Benfica previa al partido. En ella no ha José Mourinho, tras ser expulsado en la ida, y en su lugar ha estado su asistente Joao Tralhao, junto a Fredrik Aursnes. Sobre la ausencia del técnico luso y la sanción provisional de Prestianni, por la que no podrá estar en el partido tras el incidente racista con Vinicius, ha rondado buena parte de las preguntas frente a los medios,

"No sé dónde estará. Preparamos el partido sin Mourinho en el banco, esta situación nos entristece. Todos los escenarios son posibles. Preparamos todo para tener nuestro nivel. No sé dónde estará, sinceramente", ha respondido Joao al ser preguntado por si sabe dónde estará Mourinho durante el partido.

Además, asegura que el equipo pierde a su líder por lo que entiende que es una sanción injusta. "Pierde a su líder dentro del área técnica. Consideramos que la expulsión fue injusta. Un líder siempre hace falta. Cuando falta un jugador, estará otro y el otro dará lo mejor. Mou no estará en el banquillo, pero estaremos nosotros y sabemos lo que tenemos que hacer", aseguró.

Al igual que con Mourinho, Joao se ha mantenido prudente y al margen cuando a sido preguntado por Prestianni. "No vamos a hablar sobre el tema de Prestianni" aseguró, y a lo que solo añadió que "la UEFA ha tomado una decisión y el Benfica la ha recurrido", para dar por zanjado un tema que lleva una semana copando la actualidad de ambos equipos.

Fredrik Aursnes no entra en el tema Prestianni

El futbolista noruego no ha querido entrar demasiado en la sanción de su compañero Prestianni tras lo ocurrido con Vinicius. "No voy a comentar nada sobre Prestianni" fue su escueta respuesta al ser preguntado por su compañero. Sí que se alargó un poco más para explicar que "no debería haber cabida para el racismo. Juzgar a alguien únicamente por el color de su piel es inaceptable".