Fran Fuentes 24 FEB 2026 - 15:31h.

El editorial, en ElDesmarque Cuatro

Arbeloa desafía a Mourinho por Prestianni y responde al "candidato Laporta" con Negreira

Manu Carreño se ha expresado con rotundidad durante ElDesmarque Cuatro sobre el tema candente del partido entre el Real Madrid y el Benfica. Y es que la sanción de un partido a Gianluca Prestianni por lo que la UEFA cataloga como "conducta discriminatoria", , que cumplirá en el Santiago Bernabéu,. El presentador lanza una reflexión sobre un castigo al jugador argentino que, si bien tiene muchas papeletas de ser culpable, se ha decidido sin existir pruebas fehacientes, ya que el jugador se tapó la boca con la camiseta y tampoco existen pruebas de audio que captaran el presunto episodio discriminatorio. En este sentido, el presentador lanza dos avisos: uno, sobre la arbitrariedad de la decisión, carente de base; y otro, sobre la posibilidad de que haya un "efecto llamada" y otros jugadores acusen falsamente al árbitro con cuestiones de similar índole.

Lo explica así Manu Carreño: "El artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA habla de 'comportamiento discriminatorio'. Y a eso se ha agarrado la UEFA para sancionar provisionalmente a Prestianni con un partido", expone. Sin embargo, para el presentador está claro el motivo: "Bueno, en el fondo lo que quiere es que mañana no se monte el pollo en el Bernabéu y por eso le sanciona. Aunque el Benfica dice que también puede sancionar a Mbappé porque le dijo 'puto racista' al jugador del Benfica", reflexiona.

Por otra parte, teme que este castigo, con escasa base jurídica más allá de la palabra de un jugador contra la de otro, sea un problema de cara a futuros casos: "En cualquier caso, a la UEFA le pedimos que tome medidas, que haga algo y aunque Prestianni tiene una cara de culpable que no puede con ella, da la impresión de que esto puede ser al final un castigo sin pruebas y un peligroso precedente", sentencia.

Y es que, aunque Manu Carreño no duda de que Gianluca Prestianni pueda ser culpable, la base fundamental del derecho se basa en demostrar fuera de toda duda que alguien es culpable. En este sentido, la inocencia se le presupone a todo el mundo y no necesita ser demostrada. En cambio, para condenar a alguien a cualquier tipo de sanción, tiene que probarse la comisión de una infracción o delito. De ahí la famosa frase de "inocente hasta que se demuestre lo contrario". Aunque, en este caso, el jugador argentino haya sido sancionado sin que exista una sola prueba que demuestre qué le dijo a Vinicius Júnior.