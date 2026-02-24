Fran Fuentes 24 FEB 2026 - 12:40h.

Muchos lo han interpretado como una alusión directa al jugador brasileño

El presidente del Benfica defiende a Prestianni antes de viajar a Madrid: "Todo menos racista"

El lío de Vinicius Júnior con el SL Benfica y el episodio racista de Gianluca Prestianni sigue trayendo cola. Tras la sanción al jugador argentino, el Benfica ha recibido numerosas críticas en su país por hacer una defensa débil hacia la causa y posicionarse del lado de jugador (algo obvio y lógico, por otra parte). Lo mismo sudece con José Mourinho, técnico del conjunto lisboeta, que hasta cierto punto justificó la falta de respeto por las supuestas provocaciones previas del brasileño. Sin embargo, la imagen del club lisboeta está sufriendo críticas en Portugal, salpicando incluso a otras secciones del club. Para muestra la celebración de Zicky Té, jugador del Sporting de Portugal, tras marcarle un gol al Benfica.

El jugador, de 24 años, logró marcar un golazo frente al Benfica tras marcharse entre dos jugadores y sacar un zurdazo potente que no pudo detener el arquero rival. Tras marcar, se fue al centro del campo, elevó el puño con el gesto de las 'Panteras Negras' y miró hacia la grada. Del mismo modo, tras recibir el abrazo y las felicitaciones de sus compañeros, se señaló el color de su piel en el antebrazo, posicionándose en contra del racismo.

El episodio del Benfica con Vinicius sigue trayendo cola en Portugal

Muchos han interpretado este gesto como un apoyo explícito a Vinicius Júnior y en contra del Benfica. Y es que el suceso ha causado un terremoto en el país vecino. Más allá de que el presunto agresor, Gianluca Prestianni, ha sido sancionado por la UEFA, en Portugal entienden que el club lisboeta ha reaccionado con tibieza a las acusaciones y se ha preocupado de preservar su inocencia sin posicionarse de manera explícita en contra del racismo.

Un golpe a la imagen reputacional de uno de los clubes más importantes. Es por eso que el gesto de Zicky Té, más allá de que siempre es valioso el mensaje antirracista, cobra especial trascendencia. No en vano, son los dos rivales históricos de la ciudad y, junto al FC Porto, los clubes más grandes de toda Portugal. En España sería el equivalente a que el Real Madrid no se hubiera posicionado cuando a Lamine Yamal y Raphinha. Cabe recordar que aquel día Vinicius Júnior colgó un mensaje en apoyo de los jugadores barcelonistas, dejando muy claro que su lucha contra el racismo no entiende de camisetas.