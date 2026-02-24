Celia Pérez 24 FEB 2026 - 20:37h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Simeone

Johhny Cardoso se reivindica con el Atlético con un gol ante el Brujas y la cara de Simeone lo dice todo

El Atlético de Madrid se ha medido martes al Brujas en el partido correspondiente al partido de vuelta de los playoffs de dieciseisavos de Champions League. Los de Diego Pablo Simeone han conseguido superar a su rival gracias al triplete de Sorloth y el tanto de Cardoso y conseguir el billete a octavos con una gran noche.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto colchonero en el partido disputado en el Metropolitano

Oblak [8]: siempre seguro cuando le tocó aparecer. Fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Asistente de Sorloth con un balón en largo. Tuvo paradón fundamental a Tzolis para evitar el 1-2.

Llorente [6]: aunque trató de subir y ofrecer en ataque, el lateral estuvo más centrado en defensa. Más incisivo en la segunda mitad. Terminó en el centro del campo con la entrada de Nahuel. Tuvo el quinto en sus botas en la recta final.

Hancko [7]: salvador en el área pequeña sacando de cabeza una ocasión clarísima de Vetlesen. Moviéndose y tratando de ofrecer ayudas para evitar las internadas del Bruja.

Pubill [7]: seguro por arriba. Siempre atento y ofreciendo confianza en defensa. No cede y va con todo.

Ruggeri [5]: el lateral ofreció bastantes dudas en su banda. Ford le desbordó y dejó errores a la hora de dar salida al balón que a punto estuvo de aprovechar el conjunto belga. Señalado en el disparo de Tzolis que obligó a lucirse a Oblak. Eso sí, cuando subió puso buenos centros, como con el que asistió a Sorloth en el 4-1.

Giuliano [6]: cayó en el área en un contacto con la bota de Mignolet, pero el balón ya estaba fuera y Turpin no pitó nada. De menos a más. Con carreras y comenzando a ser incisivo con balones al área.

Johnny Cardoso [7]: comenzó tímido, con errores en el pase. Ordóñez se fue de su marca en el 1-1. Nervioso, impaciente, estaba dejando más sombras que luces hasta el gol. Fue el en un córner, el rechace le llegó, la bajó y aprovechó con un derechazo para batir la meta de Mignolet. Un tanto de la liberación para ganar confianza. Dejó también una gran acción defensiva, con todo abajo para evitar una ocasión del Brujas.

Koke [7]: más liberado, profundizó y en una de ellas sorprendió en el área belga. Siempre importante, tanto en defensa como en la construcción del juego.

Álex Baena [5]: muy gris e intermitente. Es cierto que cuando cogía el balón dejaba detalles, pero fueron pocos en un partido donde el equipo necesitaba mucho más de él.

Sorloth [9]: siete goles en 2026 y su gran partido el sábado le permitió permanecer en el once. Y esta noche fue estelar. Moviéndose bien entre líneas y fabricándose un gol de la nada. Balón en largo de Oblak, que lo aguantó y buscó el disparo para batir la portería del Mignolet. Cerró su gran noche tras una gran jugada con Lookman y Griezmann anotando el 3-1 y poco después el 4-1 enviando al fondo de la red un pase de Ruggeri.

Julián Álvarez [5]: dos goles en los últimos tres encuentros le mantienen en el once. Perdió un balón cuando fue a recibir dejando una ocasión peligrosa para los belgas. No estuvo fino. Muy discreto aunque la actitud no le falta.

Sustituciones en el Atlético de Madrid

Griezmann [5]: no incidió demasiado en el juego rojiblanco, pero apareció en la jugada del 3-1 en una pared con Lookman que acabaría asistiendo a Sorloth.

Nahuel [5]: concentrado y no cediendo en su banda.

Lookman [6]: buenos minutos en lo que estuvo sobre le césped. Asistió a Sorloth en el 3-1.

Giménez [-]: apenas incidió en el juego.

Mendoza [-]: apenas incidió en el juego.