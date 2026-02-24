Miguel Casado 24 FEB 2026 - 20:16h.

El Atlético se adelantó en dos ocasiones ante el Brujas

Enrique Cerezo, "extrañado" con la noticia de la posible salida de Griezmann: "No sabemos nada"

Compartir







El Atlético de Madrid se jugaba contra el Brujas el pase a los octavos de final de la Champions League en el Metropolitano, después del 3-3 de la ida. Los de Simeone se adelantaron en el 23' de partido gracias a un extraño gol de Alexander Sorloth -que terminó anotando un hat trick- y tras la igualada de Ordóñez, fue Johhny Cardoso el que desequilibró el choque.

El centrocampista estadounidense disfrutó de una nueva titularidad en el plantel atlético, la tercera en los últimos cuatro partidos. Y aunque su nivel en la primera parte no fue altísimo, fue creciendo conforme pasaron los minutos.

Su figura quedó especialmente resaltada en el 48', instantes después de la reanudación, cuando se asomó al área rival para recoger un balón suelto y lo mandó al fondo de la portería de Mignolet.

El '5' fusiló al meta belga, que poco pudo hacer ante el envío, y el Atlético se colocaba así por delante en el partido y en la eliminatoria.

La reacción de Simeone al gol de Johhny Cardoso

La cara de Diego Pablo Simeone tras el gol lo decía todo. No solo por el alivio que suponía el gol en las circunstancias que se estaban dando en el estadio del este de Madrid, sino también por la situación de Cardoso.

Y es que sus primeros meses en Madrid no están siendo nada fáciles. Entre las lesiones y el poco protagonismo que ha tenido en el centro del campo del Atleti, le está costando cumplir con las expectativas con las que llegaba.

Durante esta temporada se ha perdido 14 encuentros por lesión, pero tras su vuelta, hace quince días, parece estar encontrando una continuidad que le está ayudando a recuperar su nivel.

En el propio partido ante el Brujas, Cardoso ha cosechado en los 83 minutos que ha jugado un 85% de acierto en pase, otro tiro además del que terminó en gol y ocho contribuciones defensivas, con cinco intercepciones y tres recuperaciones y fue 0 veces regateado.