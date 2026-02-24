Miguel Casado 24 FEB 2026 - 21:43h.

El uno por uno del Atlético de Madrid ante el Brujas: notas de la victoria en Champions League

El Atlético de Madrid se impuso 4 goles a 1 a Brujas en la vuelta de los playoff de la Champions y Alexander Sorloth fue el gran protagonista del duelo. El delantero noruego anotó un hat trick que sirvió a los de Simeone para clasificarse a la siguiente ronda, donde se medirán al Liverpool o al Tottenham.

El MVP de la noche atendió a los medios de comunicación tras el encuentro y no se mojó acerca de la preferencia de rival para los octavos. "Me da igual. Cualquiera de los dos son equipos fuertes. Tenemos motivación para seguir trabajando fuerte", dijo.

La felicidad de Sorloth con el hat trick

Y es que Sorloth, entre la alegría que desprendía al aparecer con el balón del triple gol por la zona mixta del Metropolitano - disponible en el vídeo que encabeza esta noticia -, reivindicó el nivel de la plantilla colchonera.

"Tenemos 25 muy buenos jugadores en el equipo. El objetivo es ganar todos los partidos y ganar en todas las competiciones", dejaba caer.

Y después de presumir de que ya tiene "dos balones" en su casa tras dos hat trick durante la temporada pasada, desveló, a pregunta de Toni Fabra, el secreto para estar a su mejor nivel entre tanta duda en el Atleti.

"El secreto es continuar y tener limpia cabeza, porque en el fútbol es difícil. Es imposible ganar todos los partidos, pero hay que estar fuerte de cabeza y continuar", aseguraba.

Una noche 'grande' en el Metropolitano: "Son noches grandes para un jugador. Es increíble jugar en el Champions y queremos continuar jugando en la Champions.

Los pases de sus compañeros en los goles: "Fue un buen pase por parte de Oblak. En el último partido fallé una oportunidad y hemos hablado antes del partido. En el segundo gol también fue un buen pase de Ademola y de Matteo en el tercero".

Balance del momento actual: "En el segundo tiempo hemos tenido más el balón y dominando. En líneas generales ha sido un buen partido. Me estoy sintiendo bien en este momento de la temporada. Estar acertado es un sentimiento fantástico"