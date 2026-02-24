Miguel Casado 24 FEB 2026 - 21:06h.

Así ha hablado el '5' tras el encuentro

Los expertos arbitrales dan la razón al Atleti en el posible penalti de Mignolet a Giuliano: "De forma intencionada"

Compartir







El Atlético de Madrid se ha clasificado a los octavos de final de la Champions League después de golear al Brujas en el Metropolitano (4-1). Los chicos de Diego Pablo Simeone se impusieron al cuadro belga, que no puso las cosas nada fáciles, especialmente en la primera parte.

Pero la efectividad madrileña se impuso y el acierto de Alexander Sorloth, que anotó un hat trick, ha metido a los rojiblancos en la siguiente ronda.

Eso sí, suyo no fue el gol 'desatascador'. Y es que con el 1-1 en el marcador y apenas tres minutos después del descanso, fue Johhny Cardoso el que desequilibró el partido.

El centrocampista estadounidense se asomó al balcón del área para recoger un balón y fusilarlo hacia la portería de Mignolet. Nada pudo hacer el portero del Brujas, que vio como el Atleti encarrilaba su clasificación.

Así, el '5' se redimía de los difíciles meses que ha vivido en el Atleti, donde las lesiones y la falta de minutos le habían colocado bajo la lupa en su primer año en el equipo.

Las palabras de alivio Johhny Cardoso

Tras el encuentro, el goleador de la noche hablaba con la prensa en zona mixta y reconocía el complicado aterrizaje que ha vivido en el Atlético de Madrid. "Nunca fui un jugador de muchas lesiones y acabé sufriendo un poco. No fue el inicio que quería, pero ahora me encuentro muy bien. El Cholo nos da mucha confianza en los entrenos y en los partidos. Somos un equipo y una familia y he tenido el apoyo de todos", decía Johhny.

Cardoso vivió su primera gran noche europea en el estadio del este de la capital de España, una de esas que tenía "mucha ilusión de vivir. Poder jugar la Champions en casa, con esta afición, marcar gol y llevarnos la victoria es un combo perfecto", aseguraba.

Con la vuelta de las semis de Copa en el horizonte y sin querer mojarse entre Tottenham o Liverpool para la siguiente ronda, Cardoso "soñaba en grande", aunque se remitía al "partido a partido" del míster: "Ahora a pensar en LALIGA. Después ya pensaremos en Copa, aunque tenemos confianza".

No faltaron los elogios para Alexander Sorloth: "Es una máquina. Tenemos suerte de tenerle con nosotros".

La dificultad del Brujas: Ha sido un gran rival. Saben tener el balón, juegan mucho por dentro. Hemos estudiado mucho el primer partido y ajustado algunas cositas. Era un partido de Champions y nunca va a ser fácil. Supimos sufrir un poco y con balón tuvimos la oportunidad de hacer goles. Salimos contentos con el resultado".

Su primer gol con el Atleti: "Tenía en la cabeza que en algún momento llegaría el gol. Estaba confiante y cuando vi la pelota de frente no lo pensé"