Ángel Cotán 24 FEB 2026 - 12:20h.

Aún así, el delantero logró ver portería

El dato que demuestra que Lookman ha caído de pie en el Atlético de Madrid

MadridAdemola Lookman es el claro ejemplo de rendimiento inmediato. El flamante atacante aterrizó en la capital de España y no tardó ni un par de días en marcar su primer gol con el Atlético de Madrid. Desde entonces, el nigeriano se ha hecho con la titularidad en el equipo de Diego Pablo Simeone y responde a la confianza con cifras más que interesantes. No obstante, y pese a ver portería, ante el RCD Espanyol vivió su partido más complicado.

Su tanto ante el conjunto perico prácticamente sellaba la victoria, y tres minutos más tarde, el Cholo se permitía el lujo de darle descanso. Ademola quizás no brilló tanto como en anteriores noches y mucha culpa de ello la tuvo la táctica del Espanyol.

Omar El Hilali fue el encargado de ejecutar un plan que, aunque muy antiguo, por momentos funcionó ante uno de los atacantes más versátiles del campeonato doméstico. Los compañeros de El Día Después de Movistar Plus lo captaron a la perfección.

Ademola Lookman y una antigua táctica que le acabó desesperando

Desde el inicio del encuentro, y como se puede apreciar en las imágenes, el carrilero diestro del Espanyol chocó constantemente con el nigeriano. Y sin balón, pues con pequeños toques mientras le marcaba o coincidía con él en el terreno de juego trató de desconcentrarle. Por momentos lo logró y hasta el propio Ademola Lookman le pidió que parase: "¡Deja de hacer eso!".

El atacante cambió su forma de conectar con el balón y apostó por toques rápidos para que Omar El Hilali no lograse frenarle. Tras la desesperación, llegó la sonrisa del jugador colchonero. Ademola Lookman consiguió romper la táctica perica, pero cuando más cómodo se encontraba en el terreno de juego, Simeone apostó por refrescarle, a buen seguro, con el duelo de este martes entre ceja y ceja.