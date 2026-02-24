Saray Calzada 24 FEB 2026 - 10:31h.

Iago Aspas comentaba en 'El Larguero' que le ha sorprendido que el Atleti esté tan descolgado de LALIGA

Iago Aspas estuvo hablando en 'El Larguero' y entre otras cosas le preguntaron cómo ve LALIGA y la pelea que hay en las primeras plazas. El Madrid y el FC Barcelona han cambiado el primer puesto en las últimas jornadas, pero el que parece que no va a pelear por esto es el Atlético de Madrid. El equipo del Cholo Simeone está a 13 puntos y el delantero del Celta de Vigo no entiende cómo esto ha pasado siendo una de las plantillas más competentes a su parecer.

"Están en una lucha constante. Yo pensé que el Atlético no se iba a caer tan pronto de esa lucha con los dos grandes por potencial de plantilla. Creo que jugador por jugador ahora mismo tienen la mejor plantilla de LALIGA después de reforzarse en el mercado invernal", comentó sobre el equipo rojiblanco. "La veo muy igualada. Cualquier noticia en casa o fuera de casa se les puede complicar a cualquiera de los grandes", terminó diciendo el vigués.

Kiko Narváez reacciona a las palabras de Iago Aspas

Kiko Narváez, colaborador del programa, reaccionó a estas palabras y no estaba nada de acuerdo con lo de dijo Iago Aspas. "Pues están las cosas mal echas. Si el que tiene doble de presupuesto y el que tiene la mitad es el que tiene la mejor plantilla... Alguien gasta el dinero mal. Posiblemente sea la que jugador por jugador estén igualadas, pero en líneas generales si yo veo el once del Barça y el del Madrid... Exceptuando Llorente, a este Julián no, pues pocos jugadores del Atlético de Madrid pondría de titular en el Barça o en el Real Madrid", dijo el exjugador colchonero.

El Atleti es el equipo que más ha invertido en este mercado invernal. También tuvo alguna salida y es de los que más se ha movido. De momento le ha servido para seguir vivo en la Copa del Rey y la Champions, pero LALIGA parece algo completamente imposible.