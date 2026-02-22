Alberto Bravo 22 FEB 2026 - 23:10h.

El capitán aún no ha tomado una decisión: "No tengo ninguna prisa"

Iago Aspas, sobre la celebración de su gol: "Mis hijos me decían que hiciese el six-seven, no lo entiendo mucho, pero..."

VigoClaudio Giráldez quiere seguir contando con Iago Aspas la próxima temporada. El entrenador celeste no quiere que el capitán cuelgue las botas. En agosto cumplirá 39 años pero sigue estando a un nivel muy superior al del resto de jugadores de LALIGA. Esta semana suma tres goles y una asistencia en los partidos ante el PAOK Salónica y RCD Mallorca.

"Ya le he dicho al acabar el partido que vaya semanita ha firmado. Lleva una temporada que no deja de sorprendernos. Cuando entra desde el banquillo cambia el partido y cuando inicia también es capaz de darnos mucho juego", reconocía Claudio Giráldez.

El técnico valoró el partido que realizó el capitán "ya no solo en los dos goles, ha estado soberbio en todo lo que ha hecho". "Ojalá lo tengamos el año que viene y podamos seguir disfrutándolo. Hablo con él todas las semanas para decirle que me mantengo en mi decisión de que quiero que siga", bromeó Claudio Giráldez.

En sala de prensa insistió el entrenador en su deseo de poder seguir contando con Iago Aspas: "Espero que le anime estos partidos, esta semana que ha hecho a seguir. Creo que se encuentra bien, está contento y ojalá sea así. Tampoco tenemos que hablar todas las semanas de esto ni presionar. Es una decisión suya. Creo que tiene claro que todos queremos que continúe por muchísimos motivos pero, principalmente, porque es un futbolista diferencial".

El propio Iago Aspas, en los micrófonos de DAZN, no quiso dar pistas sobre su futuro: "Los que me conocen saben que me encanta el fútbol, que vivo por y para esto. Es muy satisfactorio poder salir al campo, celebrar un gol y darle la victoria al equipo, especialmente en mi casa, porque esta es mi casa. Estos momentos me dan más fuerza para seguir trabajando con la misma ilusión el lunes o el martes, preparar el partido del jueves y afrontar todo lo que esté por venir".

"Ya había comentado que lo iba evaluando con el paso del tiempo. La verdad es que no tengo ninguna prisa, me estoy encontrando muy bien y esas buenas sensaciones también se reflejan en los fines de semana, cuando llega la competencia", concluyó un Iago Aspas que suma siete goles y seis asistencias esta temporada liderando al Celta en su regreso a Europa.