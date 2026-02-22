Alberto Bravo 22 FEB 2026 - 22:24h.

El técnico insiste en que necesitan dos victorias más para certificar la salvación

Claudio Giráldez pierde a Borja Iglesias ante el Girona

Compartir







VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, cree que el árbitro José Luis Guzmán acertó al señalar penalti de Antonio Raíllo sobre Borja Iglesias en la acción que originó el primer tanto de su equipo en la victoria por 2-0 al Mallorca en Balaídos. Un partido que el técnico porriñés calificó como "un monólogo, con el Celta atacando y el Mallorca defendiendo".

"Es costumbre agarrar dentro del área a Borja, y a los jugadores grandes, y que no se pite nada. El agarrón es claro. Es cierto que a veces esos penaltis no se están pitando. Para mí, tú no puedes desequilibrar a un jugador en el área, defenderlo de esa manera", manifestó el entrenador del Celta.

En rueda de prensa, el técnico gallego dijo estar "muy contento" porque fue un partido "muy trabajado", en el que su equipo tuvo "un control total" del juego pese a que no lograron marcar hasta la recta final: "No nos han generado absolutamente nada y hemos tenido ocasiones de muchas maneras, con un buen ritmo de circulación. Con el paso de los minutos te vas poniendo nervioso y hemos atacado un poquito más con el corazón que con la cabeza".

"Se ha hecho justicia con el resultado. Hemos sido superiores y nos lo merecíamos después de tantos partidos en los que estuvimos muy cerquita por sensaciones, pero sin sacar los tres puntos", agregó el preparador celeste. En este sentido, Giráldez dijo que el día fue "redondo" porque también lograron mantener "la portería a cero".

"Ha sido un monólogo, el Celta atacando y el Mallorca defendiendo. La muestra es que hemos tirado veinte veces a puerta y ellos una. Lo hemos madurado, hemos generado ocasiones para hacer gol antes. Hemos defendido muy lejos de la portería que es lo que queríamos. Nos ha faltado, quizás, un poquito de maldad en tirar un poquito más a portería. Muy justa la victoria, una pena que se haya decidido tan al final del partido", destacó el entrenador del Celta.

Cuestionado por si cree que el Celta ya está salvado al sumar 37 puntos respondió que "sabía que ganando nos poníamos sextos pero pienso que llevamos 37 puntos y que es una muy buena puntuación y más en un año que jugamos Europa, en el que todo el mundo tenía ese miedo de cómo íbamos a responder en Liga. Los antecedentes también de los equipos que no son habituales de competiciones europeas cómo son capaces de competir en la liga doméstica".

"Estoy muy contento del bagaje de puntos que llevamos pero tenemos que hacer dos victorias más para esa permanencia virtual. Ese es el primer objetivo, que no quiere decir que no seamos ambiciosos", concluyó Claudio Giráldez tras vencer este domingo al Mallorca en Balaídos.