Claudio Giráldez también pierde a Borja Iglesias en la delantera del Celta

Iago Aspas, sobre la celebración de su gol: "Mis hijos me decían que hiciese el six-seven, no lo entiendo mucho, pero..."

El Celta de Vigo no se ha visto afectado por la disputa del play off ante el PAOK en la Europa League y se ha impuesto este domingo por 2-0 al Mallorca en Balaídos para instalarse en la sexta plaza de la clasificación. No todo ha sido positivo en el equipo olívico debido a la lesión de Pablo Durán que le tendrá varias semanas de baja y, en menor medida, a la baja de Borja Iglesias, que no podrá estar disponible en el encuentro de la próxima semana.

Los de Claudio Giráldez visitarán al Girona en Montilivi el próximo domingo 1 de marzo y lo harán sin el Panda después de haber visto ante el Mallorca su quinta tarjeta amarilla de la temporada. Cuando el partido agonizaba, ya con 2-0 en el marcador, el santiagués se enganchó con Antonio Raíllo sin el balón en juego y Guzmán Mansilla terminó sacándole a ambos la tarjeta amarilla, que acarrea suspensión en el caso del gallego.

Una acción que llegaba después de que ambos también fueran protagonistas de la jugada que cambió el encuentro por el agarrón de Raíllo sobre Borja Iglesias que Guzmán Mansilla señaló como pena máxima y que Iago Aspas transformó. Una acción que fue muy protestada por el central cordobés tras el encuentro y que provocó el enganchón de Jagoba Arrasate con un periodista en sala de prensa.

En cualquier caso, el Panda no podrá estar presente en el choque en Girona en el que Pablo Durán tampoco estará disponible ya por su lesión, reduciendo las opciones de Claudio Giráldez para formar el tridente ofensivo. En cambio, el máximo goleador del Celta esta temporada, que ya había sido suplente ante el Mallorca por este motivo, queda confirmado salvo sorpresa de última hora para el once titular de este jueves ante el PAOK con el que sellar el pase a los octavos de final de la Europa League.