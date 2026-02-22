Lesión de Pablo Durán: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Celta

Alberto Bravo 22 FEB 2026 - 22:00h.

De la gravedad del esguince dependerá el tiempo de baja, que será de varias semanas

Pablo Durán abandona el campo entre lágrimas

VigoEl Celta de Vigo ha hecho público el primer parte médico de Pablo Durán. El delantero tomiñés de 23 años se retiró del campo entre lágrimas minutos antes del final de la primera mitad. Había preocupación por su estado físico. Se había llevado la mano a su rodilla izquierda. Las caras de preocupación de los jugadores del Celta y Mallorca hacían temer lo peor. Finalmente se ha quedado en un importante susto. Pablo Durán estará unas semanas de baja pero no hay rotura de ligamentos.

Pablo Durán sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda informó el Celta de Vigo. Un primer diagnóstico pendiente de más pruebas que desvelen el verdadero alcance de la lesión que sufre el atacante.

Iago Aspas, capitán del equipo, ya había avanzado que su compañero no tenía una rotura de ligamentos: "Tenia una pequeña molestia, parecía que no era nada pero hay que hacer pruebas. A ver si se queda en un par de semanitas".

Claudio Giráldez, entrenador del primer equipo, explicó también cómo vio la lesión de Pablo Durán: "Nota algo en la rodilla y vamos a esperar a ver qué dicen las pruebas. Por lo menos no la tiene hinchada. Esperemos no sea algo importante pero unos días, evidentemente, tendrá que estar fuera. Se junta con que también perdemos a Borja por sanción para Girona".