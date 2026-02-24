Celia Pérez 24 FEB 2026 - 20:40h.

Gran noche en el Metropolitano con un Sorloth espectacular

El uno por uno del Atlético de Madrid ante el Brujas: notas de la victoria en Champions League

El Atlético de Madrid consiguió este martes imponerse al Brujas en el partido de vuelta de los playoffs de dieciseisavos de final para conseguir su billete a octavos. Con un triplete de Sorloth y un gol de Cardoso, los de Simeone consiguen una victoria vital en el Metropolitano para seguir delante en la competición europea.

Fue una primera mitad bastante intensa con un cuadro rojiblanco con el control del balón ante un cuadro belga que también disfrutó de sus ocasiones. Reclamó penalti el Atlético en una caída de Giuliano en el área. Una apertura de Sorloth para Koke terminó con un centro del capitán al centro del área, donde entraba Giuliano buscando el el disparo, pero su remate se va fuera y el futbolista termina cayendo con un contacto con la bota de Mignolet. Turpin dice que no había nada porque el esférico ya estaba fuera.

En el 24' llegó el tanto colchonero. Un balón largo de Oblak encontró al delantero, que metió el cuerpo y aguantó el balón para colarse en el área ante la presión de Mechele, buscó el disparo y terminó batiendo la portería de Mignolet. El Brujas no se achicó y encontró el empate a balón parado. En el 36', Ordóñez aprovechó un balón prolongado al segundo palo para superar la marca de Cardoso y perforar la portería de Oblak. El susto no se quedó ahí y es que solo dos después, Oblak tuvo que lucirse para detener esta vez una ocasión clarísima de Tzolis que había superado a Ruggeri.

Tras el paso por vestuarios, el cuadro rojiblanco solo necesitó dos minutos para conseguir ponerse por delante de nuevo en el marcador. En un córner, el rechace le llegó a Cardoso, que la bajó y aprovechó con un derechazo para batir la meta de Mignolet. No bajaron los brazos lo belgas que lo siguieron intentando con ocasiones en el área colchonera, pero una y otra vez se encontraron con un férreo Oblak.

Ya fue en el 76' cuando el Atlético consiguió dar el golpe definitivo. Una gran jugada entre Sorloth, Griezmann y Lookman terminó con el segundo tanto del noruego. No quedó ahí. El noruego, en el 87' aprovechó un balón de Ruggeri para firmar el gol que dejaba prácticamente sentenciada la eliminatoria.

Los posibles rivales del Atlético de Madrid en Champions League

Tras eliminar al Brujas en el playoff de dieciseisavos, al Atlético le tocaría medirse en octavos al Liverpool o el Tottenham. Dos rivales que no andan en su mejor momento, sobre todo los londinenses, que están incluso cerca de los puestos de descenso.

En caso de llegar hasta cuartos de final, los posibles rivales podrían ir desde el Chelsea, el Barcelona o el Newcastle, dependiendo de en qué lado estén ubicados los dos primeros en el próximo sorteo. Ya en semifinales podrían aparecer equipos como el Bayern, el Arsenal, el Inter o el Manchester City, entre otras opciones, pero hasta el sorteo será difícil intuir el camino exacto. Lo que sí sabe el Atlético es que no se enfrentaría al Real Madrid, al PSG o al Borussia Dortmund hasta una posible final, ya que van por el lado contrario del cuadro.