Crisis total en el Tottenham Hotspur. El cuadro londinense cayó derrotado este martes ante el Newcastle en su propio estadio (1-2) y suma ya ocho jornadas seguidas sin ganar, desde el pasado 28 de diciembre. Una situación que se ha llevado por delante a su técnico, Thomas Frank, el segundo que pierde su puesto en los últimos ocho meses.

Los Spurs anunciaron este miércoles el despido de Frank debido a los malos resultados. El danés llegó el pasado verano en sustitución de Ange Postecoglou, que acababa de ganar la Europa League, pero apenas ha durado ocho meses en el cargo. Lejos de mejorar los resultados de la pasada campaña, ha firmado un inicio de año tétrico y tiene al equipo al borde de los puestos de descenso.

Tras la derrota ante el Newcastle, el Tottenham ocupa la 16º posición de la Premier League con sólo 29 puntos en 26 jornadas. Aún está 5 puntos por encima del West Ham, que ocupa la primera plaza de descenso a la Championship con 24 puntos. Más lejos quedan el Burnley (15 puntos) y el Wolverhampton (8), que está prácticamente sentenciado.

En su etapa en el Tottenham, Thomas Frank ha firmado 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Cinco de esas victorias han llegado en la Champions League, el único oasis del danés, que había conseguido estirar su crédito en el club al clasificar a los Spurs en cuarta posición para meterse directamente en octavos de final, donde podría enfrentarse al Atlético de Madrid.

Desde la marcha de Mauricio Pochettino en 2019, el Tottenham ha sido incapaz de encontrar la estabilidad en su banquillo. José Mourinho, Antonio Conte, Nuno Espirito Santo, Postecoglou y Frank no han podido asentarse en el norte de Londres desde entonces.