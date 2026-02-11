Pablo Sánchez 11 FEB 2026 - 09:22h.

El mundo del fútbol estuvo pendiente el pasado martes de lo que hacía el Manchester United ante el West Ham en su partido de Premier League y no solo por el mero interés deportivo que puedan generar ambos equipos. Los focos apuntaban al pintoresco Frank Ilett, un aficionado de los Red Devils que juró no pelarse hasta que su equipo lograr ganar cinco partidos seguidos. Una vez más se quedó con la tijera en las manos.

La expectación era total. El fenómemo Frank Ilett ha dado la vuelta al mundo y eso ha provocado que muchísimas personas estén atentas a lo que haga el Manchester, sea o no su equipo. El cuadro inglés se presentaba en el Estadio Olímpico de Londres después de ganar los últimos cuatro partidos. Una victoria más era lo que hacía falta para que el bueno de Frank se cortara el pelo. Sin embargo, se quedó en el camino por culpa del West Ham de Paco Jémez.

El técnico español, que llegó a la Premier hace alrededor de un mes para acompañar en el banquillo a Nuno Espíritu Santo, bromeó sobre Frank durante su charla en El Partidazo de Cope. Allí habló de cómo está transcurriendo su experiencia británica y también vaciló a modo de broma a este peculiar aficionado. "Lo he visto en directo y se lo he dicho. Tu no te cortas el pelo, a tí te va a llegar el pelo al culo", comentó entre risas.

Un empate agridulce

Tras resistir a un tímido Manchester United durante toda la primera mitad, Tomas Soucek culminó un contraataque dirigido por Jarrod Bowen para poner el 1-0 en el Olímpico. Un gol de delantero para el centrocampista checo, que se incrustó entre los centrales y tocó la pelota lo justo para que pasara por debajo de las piernas de Senne Lammens.

El West Ham aguantó bastante bien hasta el tiempo de descuento, cuando Zirkzee tuvo el 1-1 en un cabezazo rozando el palo, y cuando Sesko, en el 95, lo logró al desviar lo justo un centro de Bryan Mbeumo. El arrebato final, sin embargo, no fue suficiente para conseguir la quinta victoria consecutiva para un Michael Carrick que tiene a su equipo cuarto, con 45 puntos, una más que el Chelsea y seis más que el Liverpool, que aún tiene que jugar.