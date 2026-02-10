"Si ganan me cortaré el pelo y lo donaré a una organización benéfica"

Martes de fútbol en el Olímpico de Londres. El West Ham recibe al Manchester United en un duelo con dos situaciones distintas, pues los londinenses necesitan ganar para escapar de los puestos de descenso y los mancunianos buscarán su quinta victoria consecutiva para asaltar la tercera plaza. Un partido en el que más allá de lo deportivo, todo el mundo habla de Frank Ilett.

¿Y quién es Frank Ilett? Si usted no suele frecuentar las redes sociales, probablemente no tendrá ni idea. Pero si sí lo hace, seguro que durante los últimos días, semanas o meses se ha cruzado más de una vez con la imagen de un aficionado del United con el pelo largo, muy largo.

La promesa de Frank Ilett con el pelo largo

Hace cerca de año y medio, en octubre de 2024, Ilett hizo una promesa: no se iba a cortar el pelo hasta que el United ganara cinco partidos consecutivos. Y claro, el tiempo ha ido pasando, pasando y pasando y el pelo ha ido creciendo sin que su equipo haya sido capaz de encadenar esas cinco victorias.

El caso es que esa apuesta podría finalizar este mismo martes. Con Michael Carrick como entrenador, el United ha encontrado sus mejores sensaciones de los últimos cursos y suma cuatro victorias consecutivas ante Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham que le han permitido alcanzar la cuarta plaza de la Premier League. Si gana al West Ham, serán cinco y adelantará al Aston Villa en el tercer puesto gracias a la diferencia de goles.

Es decir, que si el United gana en Londres, la apuesta de Frank llegará a su fin y tendrá que cortarse el pelo. "Lo donaré a una organización benéfica", ha anunciado el aficionado en una entrevista con el diario Marca en la que admite que creía que "esto terminaría en tres o cuatro meses, pero ha durado mucho más de lo que pensaba".